تخشى زيادة الوزن أثناء مشاهدة التلفاز؟.. 5 حيل للاستمتاع بالطعام دون حرمان

خبرني - تتحول مشاهدة مباريات كرة القدم إلى مناسبة لتناول البيتزا وأجنحة الدجاج والناتشوز والرقائق مع أنواع مختلفة من الغموس. ومع استمرار المشاهدة لساعات، قد يسهل تناول كميات أكبر من المخطط لها، خصوصاً عندما يكون الطعام متاحاً طوال الوقت.

لكن محاولة إنقاص الوزن لا تعني التخلي عن الأطعمة المفضلة. وتنصح اختصاصية التغذية المسجلة والمدربة الشخصية، أليسا بالادينو، بالتركيز على التوازن والتخطيط المسبق، مع اختيار أطعمة مشبعة والاستمتاع بالوجبات المفضلة بكميات مناسبة.

وفيما يلي خمس حيل للاستمتاع بالطعام أثناء مشاهدة التلفاز دون حرمان، بحسب تقرير نشره موقع "healthline".

1. تناول البروتين والألياف لتعزيز الشعور بالشبع

يساعد الجمع بين البروتين والألياف والدهون الصحية على تعزيز الشبع، فيما تضيف الفواكه والخضراوات الفيتامينات والمعادن والألياف إلى المائدة.

وتقترح بالادينو تقديم رقائق مصنوعة من الحبوب الكاملة أو البقوليات مع مجموعة متنوعة من الغموس؛ فالغواكامولي يوفر الدهون غير المشبعة والألياف، والزبادي اليوناني يضيف البروتين، بينما يجمع الحمص بالطحينة بين البروتين والألياف والدهون.

ويمكن أيضاً تقديم المكسرات والحمص المحمص والإدامامي والجبن، إلى جانب الخضراوات الطازجة، مثل الجزر والخيار والفلفل الحلو والطماطم الصغيرة، والفواكه كالعنب والفراولة والتوت.

2. الفشار والخضراوات

إذا كنت تميل إلى تناول الوجبات الخفيفة طوال المباراة، فقد يساعد اختيار أطعمة غنية بالألياف وأقل كثافة بالسعرات الحرارية على الشعور بالرضا دون الإفراط.

وتوصي بالادينو بتقديم الفواكه والخضراوات المقطعة مع الحمص أو الغواكامولي أو التزاتزيكي أو السالسا. كما يمكن استبدال بعض الرقائق بالفشار المحضر بالهواء؛ إذ توفر ثلاثة أكواب منه كمية جيدة من الحبوب الكاملة والألياف.

وعند شراء الفشار الجاهز، يُفضل مراجعة الملصق الغذائي واختيار الأنواع الأقل في الصوديوم والدهون المشبعة والسكريات المضافة.

3. البيتزا والناتشوز ليسا ممنوعين

لا يتطلب إنقاص الوزن التخلي التام عن أطعمة المباريات التقليدية. وترى بالادينو أن الأفضل هو تحديد الأطعمة التي تستمتع بها أكثر وتناولها بوعي، بدلاً من محاولة مقاومة جميع المغريات.

فإذا كانت البيتزا خيارك المفضل، يمكنك تناول حصة مناسبة إلى جانب الخضراوات أو الفاكهة. وإذا كنت تفضل الرقائق مع الغموس، فضع كمية محددة في طبق بدلاً من تناولها مباشرة من العبوة.

وينطبق الأمر نفسه على أجنحة الدجاج والناتشوز؛ إذ يساعد تحديد الكمية مسبقاً على الانتباه إلى ما تتناوله. كما أن الاعتدال قد يكون أسهل للاستمرار من الحرمان التام، الذي قد يزيد الرغبة في بعض الأطعمة لدى البعض.

4. خطط لمائدتك قبل بدء المشاهدة

قد يدفع وجود الطعام أمامك طوال مشاهدة التلفاز إلى الأكل بدافع الملل أو العادة، وليس الجوع. لذلك، قد يساعد تناول وجبة متوازنة قبل المباراة وتجهيز الوجبات الخفيفة مسبقاً على تجنب الأكل العشوائي.

وتقترح بالادينو إعداد طبق من الخضراوات والفاكهة، وتحديد الأطعمة التي ترغب في تناولها وكمياتها. وخلال المشاهدة، حاول التمييز بين الجوع الجسدي والرغبة في الأكل لمجرد وجود الطعام.

5. أفكار لوجبات خفيفة متوازنة

يمكن تنويع مائدة المباريات بوصفات تجمع بين النكهة والعناصر الغذائية، مثل الزبادي وزبدة الفول السوداني مع شرائح التفاح، وأسياخ الطماطم والموزاريلا، والسبانخ والخرشوف مع الخيار، والفشار بالثوم والبارميزان مع التحكم في كمية الجبن والملح.

في النهاية، لا يتعارض الاستمتاع بوجبات المباريات بالضرورة مع خطة إنقاص الوزن. فاختيار أطعمة مشبعة، وضبط الحصص، والتخطيط المسبق، والانتباه إلى إشارات الجوع، خطوات تساعد على الحد من الإفراط دون التخلي عن الأطعمة المفضلة. والأهم هو اتباع عادات غذائية يمكن الاستمرار عليها، بدلاً من فرض قيود صارمة يصعب الالتزام بها.