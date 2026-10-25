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كاريك عن إقالته من تدريب مانشستر يونايتد: لا أعلم

  • 25 أكتوبر 2026
  • 22:11
كاريك عن إقالته من تدريب مانشستر يونايتد لا أعلم

خبرني - كشف مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد أنه لا يعلم مستقبله مع الفريق بعد الخسارة المذلة التي تلقاها يوم الأحد أمام بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، مشيراً إلى أن اللاعبين يمرون بفترة صعبة.

وتعثر يونايتد للمرة الثامنة على التوالي بعدما خسر أمام بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، وذلك عقب أيام من خسارته أمام كومو الإيطالي 4-1 في دوري أبطال أوروبا.

وقال كاريك عقب مباراة بورنموث: بخصوص مستقبلي مع مانشستر يونايتد فأنا لا أعلم ما سيحدث، لكن سأظل أبذل قصارى جهدي من أجل النادي ولن يتغير ذلك. فأنا أحب عملي وعلي الانتظار لرؤية ما سيحدث.

وتابع: تحيتي للجماهير لم تكن وداعاً. بل تنتابني مشاعر متضاربة، فأنا أشعر بما يشعر به اللاعبون. سأحتاج إلى وقت لاستيعاب الموقف.

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