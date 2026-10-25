أكسيوس: نتنياهو استنجد بترمب لمزيد من الدعم قبل الانتخابات

خبرني - ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأيام الأخيرة إبداء مزيد من الدعم العلني لحملته الانتخابية، قبل انتخابات الثلاثاء المقبل التي يخوضها في ظل استطلاعات تضعه في موقع صعب، بحسب مصدر أميركي مطلع ومصدر إسرائيلي جرى إطلاعه على المستجدات.

وأفاد المصدر الأميركي بأن البيت الأبيض ينظر إلى الضغوط المكثفة التي يمارسها نتنياهو بوصفها "مؤشراً على اليأس"، ودليلاً على أنه يشعر بتخلفه عن منافسيه. في المقابل، نفت نتا مولخو، المتحدثة باسم حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، أن يكون رئيس الوزراء قد طلب من ترامب دعم حملته خلال الأيام الأخيرة أو قبل بيان التأييد الذي أصدره، وفق ما نقله موقع أكسيوس.

اتصالات وصياغات مقترحة

وبحسب المصدر الأميركي، تحدث نتنياهو مع ترامب مرتين خلال الأيام الثلاثة الماضية، وطلب منه تأكيد الدعم الذي عبّر عنه في منشور على منصة "تروث سوشيال" الأسبوع الماضي وتكثيفه. وأضاف المصدر أن نتنياهو اقترح حتى صياغات محددة لبيانات دعم إضافية.

من جهته، ذكر المصدر الإسرائيلي أن نتنياهو اقترح على ترامب إجراء مكالمات مع صحافيين إسرائيليين للإعراب عن مزيد من التأييد. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق، بينما كان ترامب قد قال في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس" قبل أسبوعين إن أشخاصاً في إسرائيل طلبوا منه التدخل لدعم نتنياهو.

وكان ترامب قد أعلن تأييده لنتنياهو الأسبوع الماضي بعد أسابيع من التردد، وذهب إلى حد الإيحاء بأن هزيمته قد تترتب عليها عواقب على العلاقات الأميركية الإسرائيلية. ولم يعمل ترامب مع أي رئيس وزراء إسرائيلي غير نتنياهو، ولا يعرف أياً من المرشحين الآخرين شخصياً، فيما جمعت الرجلين علاقة وثيقة تخللتها اضطرابات متكررة.

استطلاعات غير مطمئنة

ونشرت 3 شبكات تلفزيونية إسرائيلية كبرى استطلاعاتها النهائية قبل الانتخابات يوم الجمعة، وأظهرت جميعها أن ائتلاف نتنياهو يبتعد كثيراً عن تحقيق أغلبية برلمانية. وتوقعت الاستطلاعات الثلاثة حصول كتلته على 50 مقعداً فقط في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، أي أقل بـ17 مقعداً مما يملكه ائتلافه الحالي. ورجحت أن يتراجع حزب الليكود من 32 مقعداً يملكها حالياً إلى 20 مقعداً.

في المقابل، منحت الاستطلاعات كتلة المعارضة بقيادة رئيس أركان الجيش السابق غادي آيزنكوت ما بين 52 و56 مقعداً، مع 14 إلى 16 مقعداً لحزبين عربيين إسرائيليين، فيما توقعت القناة 11 أربعة مقاعد لحزب جديد للاحتياطيين لا يرتبط بأي من الكتلتين. وكانت القناة 14 المقربة من نتنياهو الاستثناء الأبرز، إذ توقعت في استطلاع أجرته في وقت سابق من الأسبوع الجاري 60 مقعداً لكتلته و30 مقعداً لليكود.

رهان ترامب الرابح

ووصف مسؤول أميركي تأييد ترامب لنتنياهو بأنه وضع رابح للرئيس الأميركي بغض النظر عن النتيجة. فإذا فاز نتنياهو أو بقي في السلطة رئيساً لحكومة تسيير أعمال، يمكن لترامب أن ينسب لنفسه الفضل في إنقاذه سياسياً، وأن يستخدم ذلك ورقة ضغط لانتزاع تنازلات. أما إذا خسر وشكّل خصومه الحكومة، فسيبقى لدى القادة الجدد حافز كبير لبناء علاقات جيدة مع ترامب، ويصبح تأييده لخصمهم هامشاً عابراً.

غير أن بعض مستشاري ترامب يرون في حكومة إسرائيلية يقودها شخص آخر فرصة لدفع أجندته الخاصة بالشرق الأوسط قدماً.