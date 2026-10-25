شطيرة دجاج بـ13 دولارا تثير جدلا في لبنان

خبرني - أثار بيع شطيرة دجاج بسعر يقارب 13 دولارا في بيروت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، في انعكاس لاتساع الفجوة الاجتماعية في لبنان بعد مرور نحو 7 سنوات على الانهيار المالي الذي ضرب البلاد عام 2019.

وأطلق مطعم "ذا غلو بارادايس" للأطعمة الصحية شطيرة "شيك طاووق"، التي تستهدف المهتمين بالتغذية وحساب السعرات الحرارية، بسعر يقارب مثلي سعر شطيرة الدجاج العادية في بيروت.



واتهم منتقدون المطعم بالمبالغة في الأسعار، في وقت تكافح فيه أسر لبنانية لتوفير احتياجاتها الأساسية.

لكن الجدل لم يمنع الإقبال على الشطيرة؛ إذ قال هراغ جيغاليان، الشريك الإداري في المطعم، إن المبيعات تجاوزت 20 ألف قطعة خلال 11 يوما، واصفا النقاشات على الإنترنت بأنها تسهم في "التسويق".

وقال سامي نادر، الخبير الاقتصادي في جامعة القديس يوسف في بيروت، لرويترز إن الإقبال على المطعم يخفي واقعا اقتصاديا أكثر قسوة، مضيفا: "ترى الناس في المطعم، لكن ما لا تراه هو أن 22 مطعما أغلقت أبوابها الشهر الماضي".

وأوضح نادر أن الطبقة المتوسطة في البلاد "اختفت"، بعد أن قضت عليها سلسلة من الأزمات التي شهدتها البلاد

تراجع القدرة الشرائية

تأتي الضجة في ظل تداعيات الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019، وتفاقم جراء الاضطرابات السياسية والصراعات المتعاقبة.

ووفقا لبيانات البنك الدولي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنحو 40% منذ ذلك العام، ويُتوقع أن يرتفع التضخم إلى 17.5% بسبب زيادة أسعار الطاقة والشحن عالميا، وهو معدل يتجاوز بأكثر من 4 أضعاف معدل التضخم العالمي الذي أشار إليه صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في سبتمبر/أيلول إن 4 أسر من كل 5 في لبنان تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية.

كما ارتفعت فواتير مشغلي المولدات الخاصة للكهرباء بنحو 20% في أغسطس/آب 2026 وحده، لتصبح أعلى بنحو 60% من مستوياتها في فبراير/شباط، وفق الأسعار التي تحددها وزارة الطاقة اللبنانية.

ويزيد ذلك الضغوط على الأسر في بلد يبلغ فيه الحد الأدنى للأجور 400 دولار.

وقال فؤاد فخر الدين، وهو عامل في مطعم بمنطقة الحمرا في بيروت، إن ارتفاع تكاليف المعيشة أصبح يدفع العاملين إلى الاستدانة لتغطية نفقاتهم، مضيفا أن كل شيء أصبح غاليا، ولم يعد أحد يستطيع اللحاق.