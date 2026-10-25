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تشكيلة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 2026-2027

  • 25 أكتوبر 2026
  • 22:07
تشكيلة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني 20262027

خبرني - أعلن فريقا برشلونة وريال مدريد تشكيلتهما الأساسية لمباراة الكلاسيكو المرتقبة بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتضن ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الكلاسيكو المرتقب بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة لليغا مساء الأحد.

ويدخل برشلونة الكلاسيكو وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بعد مرور 9 جولات، مبتعدا بفارق 6 نقاط أمام ريال مدريد الثالث.

ويفتقد ريال مدريد في الكلاسيكو خدمات لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور للإيقاف 4 مباريات.

بينما على الجانب الآخر، يغيب عن برشلونة الثلاثي الدفاعي إيريك غارسيا وجول كوندي وأندرياس كريستنسن للإصابة.

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد
في حراسة المرمى: خوان غارسيا.
الدفاع: جواو كانسيلو، جيرارد مارتين، باو كوبارسي، تشافي إسبارت.
الوسط: رودري، بيدري، فيرمين لوبيز.
الهجوم: أنتوني جوردون، لامين يامال، رافينيا.
 

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة
في حراسة المرمى: أندري لونين.
الدفاع: فيديريكو فالفيردي، إبراهيما كوناتي، دين هاوسن، مارك كوكوريلا.
الوسط: أوريلين تشواميني، برناردو سيلفا، جود بيلينغهام.
الهجوم: يان ديوماندي، أردا غولر، كيليان مبابي.
 

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