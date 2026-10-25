بايرن يفوز بغياب كومباني وهوفنهايم يوقف سلسلة انتصارات ليفركوزن

خبرني - في أول مباراة بغياب مدربه البلجيكي فنسان كومباني المبتعد بسبب وعكة صحية، تغلب بايرن ميونيخ على مضيفه فرايبورغ 3-1 الأحد في ختام المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وخاض الفريق البافاري مباراة أولى من دون كومباني الذي سيغيب لأسابيع عدة وفق ما قال المدير الرياضي للنادي ماكس إيبرل السبت.

وكان كومباني قد أصيب الأسبوع الماضي بفيروس أبعده بضعة أيام عن فريقه قبل أن يعود إلى مقعد البدلاء في مواجهة أرسنال الإنكليزي بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي (2-2)، وقد أقر حينها بأنه لم يُنصت إلى جسده بالشكل الكافي.

بغيابه، قاد الإنكليزي آرون دانكس الفريق أمام فرايبورغ، وسيبقى على رأس الجهاز الفني موقتا حتى عودة كومباني الذي سيغيب عن عدد من المباريات المهمة، أبرزها أمام بوروسيا دورتموند في "الكلاسيكر" ضمن الدوري، ولقاء أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا على الأقل.



وتعثّر بايرن ثلاث مرات في المباريات الأربع الماضية (3 تعادلات في مختلف المسابقات)، لكنه عاد إلى سكة الانتصارات بفضل أهداف الفرنسيين دايو أوباميكانو (16) ومايكل أوليسيه (90+5) وسيرج غنابري (42)، من دون أن يتأثر بهدف توم بيشوف بالخطأ في مرماه (82).

ورفع عملاق بافاريا رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق الأهداف عن دورتموند.

بعد 16 دقيقة من عمر المباراة، وفي مشهد غير مألوف، انفرد قلب الدفاع أوباميكانو بالحارس ميو باكهاوس بعدما قاد بنفسه هجمة مرتدة ووضعه أوليسيه بمواجهة المرمى بلمسة واحدة، فسدد الكرة بنجاح مفتتحا التسجيل.

وأضاف غنابري الثاني، والـ100 له بقميص بايرن في 267 مباراة ضمن الدوري، بتسديدة من مسافة قريبة بعد تمريرة ناثانييل براون (42)، قبل أن يحوّل بيشوف كرة بالخطأ إلى مرماه (82)، لكن أوليسيه أمّن النتيجة بالثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

- خسارة قاسية لليفركوزن -

وتوقّفت سلسلة انتصارات باير ليفركوزن المتتالية على أرض مضيفه هوفنهايم، بعد سقوطه بثلاثة أهداف من دون رد.

وحقق ليفركوزن ستة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، ضمن سلسلة من ثماني مباريات لم يذق فيها طعم الخسارة منذ 29 آب الماضي.

لكن فريق المدرب الإسباني كارليس مارتينيس سقط بأهداف البديل الكرواتي أندري كراماريتش من ركلة جزاء (79) والنمسوي ألكسندر براس (89) الذي طُرد بعد دقيقتين، والبديل الآخر ماكس مورشتيت (90+5).

بهدف كراماريتش، بلغ هوفنهايم حاجز الـ1000 هدف في تاريخ مشاركته في الـ"بوندسليغا".

واستمرت عقدة ليفركوزن أمام هوفنهايم، بعد خسارته أمامه للمباراة الثالثة تواليا، ما سمح للأخير الارتقاء إلى المركز العاشر بتسع نقاط، مقابل 13 لمنافسه.

وكان هوفنهايم قد تغلب على ليون الفرنسي بالنتيجة ذاتها في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، وحقق انتصاره الثالث تواليا.

ولم يقدّم ليفركوزن ما يُذكر في المباراة، من دون أن يسدد على مرمى مضيفه في الشوط الأول.

وارتكب قائد ليفركوزن البوركينابي إدمون تابسوبا مخالفة بحق الكوسوفي فيسنيك أصلاني داخل منطقة الجزاء أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية، ليلجأ الحكم إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) قبل احتساب ركلة جزاء التي نفذها كراماريتش (79).

وضاعف باس النتيجة برأسية بعد عرضية كراماريتش، لكنه تلقى بطاقة صفراء ثانية وطُرد بسبب خلع قميصه (89).

ورغم النقص العددي، أضاف مورشتيت الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بتسديدة من مسافة قريبة.