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قائد سنتكوم من هرمز: المسارات الرئيسية لعبور المضيق خالية من الألغام

  • 25 أكتوبر 2026
  • 21:44
قائد سنتكوم من هرمز المسارات الرئيسية لعبور المضيق خالية من الألغام

خبرني - زار قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، مضيق هرمز في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وأكد من هناك خلو المسارات الرئيسية لعبور هذا الممر الحيوي من الألغام.

واطّلع كوبر على البيئة العملياتية الراهنة خلال جولة جوية على متن مروحية "سي. إتش-47 شينوك" التابعة للجيش الأميركي فوق الممر المائي الدولي.

وذكرت "سنتكوم" أنه خلال الأشهر الستة الماضية، عبر أكثر من 3000 سفينة تجارية مضيق هرمز بنجاح بدعم من قوات القيادة المركزية الأميركية، كما تم تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط الخام عبر هرمز منذ الصيف.

وقال كوبر: "نواصل الوقوف جنباً إلى جنب مع شركائنا في الخليج وقطاع الشحن البحري. وتؤكد هذه الزيارة التزامنا الراسخ باستمرار حرية الملاحة عبر مضيق هرمز".

وأضاف البيان أن الزخم استمر في التنامي خلال الأشهر الأخيرة بعد نجاح القوات الأميركية في تطهير ممرات الملاحة الدولية في المضيق من الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني.


وخلال الزيارة، التقى كوبر أفراد القوات الأميركية الذين شاركوا في مهمة إزالة الألغام، وشكرهم على التزامهم المتواصل وتفانيهم في أداء مهامهم.

وقال: "لا تزال مسارات العبور الرئيسية في مضيق هرمز اليوم خالية من الألغام البحرية الإيرانية بفضل الجهود الاستثنائية لقواتنا. وما زلنا نركز بشكل مكثف على ضمان استمرار تدفق حركة الملاحة التجارية، بينما نعمل مع شركائنا في المؤسسات الحكومية الأميركية ومجلس التعاون الخليجي وقطاع الشحن البحري".

وأضاف البيان أنه خلال الأشهر الأخيرة، أبحرت أكثر من 95% من السفن التي عبرت مضيق هرمز بأمان رغم "العدوان غير المبرر" من جانب الحرس الثوري الإيراني، في ما اعتبره دليلاً واضحاً على سيطرة الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين على الممر المائي الدولي.

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