بعد تقارير يوفنتوس.. مدرب الهلال السعودي يحسم مستقبله

خبرني - حسم سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق الهلال السعودي موقفه من ترك "الزعيم" لتولي مسؤولية فريق يوفنتوس الإيطالي.

وارتبط اسم سيموني إنزاغي بتدريب يوفنتوس في الفترة الأخيرة في ظل سعي "البيانكونيري" لإيجاد مدرب جديد خلفاً للوتشاينو سباليتي الذي يواجه تهديد الإقالة.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، فإن سباليتي قد يتعرض للإقالة من منصبه حال لم تتحسن نتائج يوفنتوس خلال المباراتين المقبلتين ضد ليتشي وجنوى، الأحد والأربعاء على الترتيب.

ومن جانبه، علق فيدريكو باستوريلو، وكيل أعمال إنزاغي في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية على تقارير انتقال إنزاغي لليوفي قائلاً: "كل شيء لإنزاغي في الهلال يسير بشكل جيد، وهو حالياً لا يفكر في أي شيء متعلق بالدوري الإيطالي أو أي دوري آخر".

وأكمل: "إن تركيز إنزاغي في الوقت الحالي ينصب فقط على الهلال وتعويض ما حدث في الموسم الماضي".

وفشل الهلال في الموسم الفائت أن يتوج بلقب الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا للنخبة بينما حقق كأس الملك.

ويقدم الهلال مستويات جيدة هذا الموسم حتى الآن حيث يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه النصر حامل اللقب.