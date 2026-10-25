إسرائيل.. 6 منافسين يسعون لإنهاء هيمنة نتنياهو

خبرني - يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 27 أكتوبر (تشرين الأول) انتخابات تشريعية محتدمة. وفي ما يلي أبرز خصومه:

غادي آيزنكوت.. المنافس الأبرز

يعد غادي آيزنكوت (66 عاماً)، وهو ابن لمهاجرين مغاربة، المنافس الرئيسي لنتنياهو، في وقت تظهر استطلاعات الرأي تعادلهما قبل أيام قليلة على بدء التصويت.

على الرغم من افتقاره إلى الخبرة السياسية، فقد حظي بتعاطف شعبي واسع عقب مقتل نجله غال واثنين من أبناء أشقائه أثناء معارك غزة.

شغل آيزنكوت منصب السكرتير العسكري لرئيسي الوزراء السابقين إيهود باراك وأريئيل شارون، قبل أن يدخل المعترك السياسي في العام 2022 إلى جانب الوسطي بيني غانتس.

ينتمي إلى تيار الوسط، بينما يتبنى مواقف تتماشى مع الخط المتشدد للحكومة الحالية. وتعهد بمنع قيام دولة فلسطينية، وإنهاء حكم حماس في غزة في غضون 18 شهراً من وصوله إلى السلطة.

كذلك، عبّر عن دعمه لبناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، متعهداً في الوقت نفسه بمحاسبة المستوطنين الذين اعتدوا على الفلسطينيين والذين لم يُعاقبوا في عهد حكومة نتنياهو.

استقال آيزنكوت من حكومة الحرب عام 2024، وأصبح من أشرس منتقدي قيادة نتنياهو. وعام 2025، أسس حزبه الخاص "يشار" (مُستقيم). وفي حال فوزه، سيكون أول رئيس وزراء من أصل شرق أوسطي أو شمال أفريقي.



نفتالي بينيت.. البديل اليميني

يحل حزب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت (54 عاماً) "بياحد" (معاً) اليميني الوسطي ثالثاً في استطلاعات الرأي.

رسّخ بينيت، الذي استثمر سابقاً في قطاع التكنولوجيا، نفسه كأحد القادة البارزين في صفوف اليمين القومي وحركة المستوطنين.

خاض لاحقاً المعترك السياسي ضمن التيار القومي الديني، وتولى حقيبتي التعليم ثم الدفاع.

أثار بينيت ضجة عام 2021 بتشكيله ائتلافاً متنوعاً شمل كامل الطيف السياسي الإسرائيلي، مع دعم غير مسبوق من حزب عربي. وأنهى ذلك الائتلاف 12 عاماً متواصلة من حكم نتنياهو، لكن حكومة بينيت لم تصمد سوى عام واحد.

بعد فترة ابتعاد عن الحياة السياسية، عاد بينيت إلى الواجهة عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحروب التي تلته.

ويرى معلّقون إسرائيليون أنه قادر على استقطاب ناخبي اليمين الذين خيّب نتنياهو أملهم، ولا يرغبون في التوجه نحو الوسط أو اليسار.

يُعرف بتشدده في قضايا الأمن ومعارضته إنشاء دولة فلسطينية، إلا أنه يعرّف عن نفسه حالياً كوسطي علماني.

شكّل تحالفاً مع زعيم المعارضة الحالي يائير لابيد في محاولة لحصد أكبر عدد ممكن من الأصوات.



يائير لابيد.. النجم التلفزيوني السابق

يُعد يائير لابيد (62 عاماً)، الصحافي الذي تحول إلى العمل السياسي، واحداً من أكثر الوجوه حضوراً في المشهد السياسي الإسرائيلي منذ أكثر من عقد.

أسّس مقدم البرامج التلفزيونية الشهير سابقاً حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي عام 2012.

شغل لابيد مناصب وزارية عدة، أبرزها وزارة المالية ولاحقاً وزارة الخارجية.

وتولى لفترة وجيزة منصب رئيس الوزراء في عام 2022 ضمن اتفاق لتقاسم السلطة بالتناوب مع بينيت.

يقدّم نفسه كوسطي وعلماني، ويعرف بانتقاداته اللاذعة لنتنياهو.

رغم شهرته وخبرته السياسية، فلابيد يجد صعوبة في استقطاب الناخبين خارج قاعدته الأساسية من سكان المدن العلمانيين والمعتدلين، مما يجعل العديد من المراقبين يستبعدون فوزه بمفرده في الانتخابات.



أفيغدور ليبرمان.. القومي العلماني

وُلد أفيغدور ليبرمان في مولدافيا السوفيتية عام 1958، وانتقل إلى إسرائيل في أواخر السبعينيات، وهو من قدامى الوجوه في المشهد السياسي.

برز اسمه في البداية بصفته أحد أقرب المقرّبين من نتنياهو، إذ شغل منصب مدير مكتبه.



ينسب عدد من المراقبين إلى ليبرمان أداء دور رئيسي في فوز نتنياهو في الانتخابات عام 1996.

بعد تأسيسه حزب "إسرائيل بيتنا" القومي العلماني، اعتمد ليبرمان في البداية على الكتلة الناطقة بالروسية قبل أن يوسع قاعدته تدريجياً لتشمل جزءاً من اليمين الإسرائيلي.

يُعد من بين قلة من السياسيين الذين تولّوا ثلاثاً من أهم الوزارات في إسرائيل، إذ شغل حقائب الخارجية والدفاع والمالية.

يوجّه ليبرمان انتقادات منتظمة لنتنياهو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً بأسلوب استفزازي، ويتبنى موقفاً متشدداً في القضايا الأمنية.

كما يعارض الامتيازات الممنوحة لليهود المتدينين المتشددين (الحريديم) في إسرائيل، ويدعو منذ سنوات إلى تجنيدهم في الجيش.



منصور عباس.. صانع الملوك المحتمل

يسعى رئيس حزب "القائمة العربية الموحدة" (رعام) منصور عباس إلى حشد المواطنين العرب في إسرائيل والذين يشكلون 20% من السكان، لمنع عودة نتنياهو إلى السلطة.

عام 2021، أصبح "القائمة العربية الموحدة" بزعامة عباس أول حزب عربي ينضم إلى حكومة إسرائيلية في ائتلاف بينيت.

وفي حال وافق قادة المعارضة على التحالف مع نوابه للإطاحة بنتنياهو، فقد يبرز عباس في الانتخابات المقبلة باعتباره صانع ملوك.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أخيراً، تعهّد طبيب الأسنان السابق بحشد الناخبين لاستبدال "حكومة نتنياهو اليمينية العنصرية والفاشية"، بحسب تعبيره.

وبهدف كسب دعم الناخبين على اختلافاتهم، ضمّ عباس في خطوة لافتة إلى قائمته نائب رئيس جهاز الأمن القومي سابقاً يوآف سيغالوفيتش، ليكون أول شخصية إسرائيلية من اليمين تنضم إلى قائمته العربية.



يائير غولان.. الليبرالي المتبقي

بعد سنوات شهدت توجّهاً إسرائيلياً متزايداً نحو اليمين، يمثل حزب يائير غولان "الديمقراطيون" ما تبقى من اليسار الوسطي التقليدي، بما في ذلك بقايا حزب العمل الذي قاد إسرائيل خلال العقود الثلاثة الأولى من قيامها.

ويعد غولان الزعيم الإسرائيلي البارز الوحيد الذي لا يزال يدعم علناً حل الدولتين، وهو يتبنى توجهاً ليبرالياً في القضايا الاجتماعية.

وهو ضابط عسكري سابق، تطوع للعودة إلى الخدمة فور وقوع هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وانطلق شخصياً مع سلاحه وبمركبته لإنقاذ المتضررين من الهجوم.