رونالدو ضحية إحداها.. أشرس سنوات الصراع على الكرة الذهبية

خبرني - شهدت جائزة الكرة الذهبية عبر تاريخها منافسات حاسمة بين أبرز نجوم كرة القدم، انتهت في بعض السنوات بفوارق ضئيلة للغاية في عدد النقاط.



وسلطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الضوء على أبرز نسخ الكرة الذهبية التي تفوق فيها صاحب المركز الأول على نظيره الثاني بفارق نقاط ضئيل عبر تصويت الصحفيين لمجلة "فرانس فوتبول" التي تقدم الجائزة.

وتبرز نسخة عام 1996 ضمن أكثر المنافسات تقاربًا، بعدما توج الألماني ماتياس زامر بالجائزة عقب حصوله على 144 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة فقط على الظاهرة البرازيلي رونالدو نازاريو، الذي حل في المركز الثاني برصيد 143 نقطة.

وفي عام 2019، حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنافسة لصالحه بعدما جمع 686 نقطة، متفوقًا بفارق 7 نقاط فقط على الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي نال 679 نقطة، في سباق شهد منافسة قوية بين النجمين.

أما نسخة 2024 فشهدت تتويج الإسباني رودري بالكرة الذهبية بعدما حصد 1170 نقطة، متقدما على البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي جاء ثانيًا برصيد 1129 نقطة، بفارق 41 نقطة بين اللاعبين.

وتعود إحدى المنافسات المتقاربة أيضًا إلى عام 1972، عندما فاز الألماني فرانز بيكنباور بالجائزة برصيد 81 نقطة، متقدما بفارق نقطتين فقط على مواطنيه غيرد مولر وغونتر نتزر، اللذين حصلا على 79 نقطة لكل منهما.

يذكر أن النسخة الـ70 المقبلة، التي تقام مساء الإثنين، تشهد منافسة قوية بين كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، ولامين يامال، نجم برشلونة، حيث يتصدر الثنائي أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.