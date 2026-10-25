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  • كريف الأردن تواصل توسيع قاعدة الجهات المستفيدة من خدمات الاستعلام الائتماني

كريف الأردن تواصل توسيع قاعدة الجهات المستفيدة من خدمات الاستعلام الائتماني

  • 25 أكتوبر 2026
  • 21:16
كريف الأردن تواصل توسيع قاعدة الجهات المستفيدة من خدمات الاستعلام الائتماني

خبرني - تواصل شركة كريف الأردن توسيع قاعدة الجهات المشتركة في منظومتها، وذلك من خلال توقيع اتفاقية لتقديم خدمات الاستعلام الائتماني مع جمعية صندوق كفاءات المستقبل، ضمن خطتها لتوسيع استخدام المعلومات والتقارير الائتمانية في مختلف القطاعات.

وبموجب هذه الاتفاقية ستتمكن الجمعية من الإستفادة من خدمات الاستعلام الائتماني وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، بما يدعم عمليات التقييم وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات استنادًا إلى بيانات دقيقة وموثوقة.

وقال مدير عام شركة كريف الأردن الدكتور أحمد عامودي إن الاتفاقية تأتي امتدادًا لجهود الشركة في توسيع قاعدة الجهات المستفيدة من خدماتها وتعزيز شمولية المعلومات المتوافرة ضمن منظومة الاستعلام الائتماني  بما في ذلك المؤسسات التي تعنى بتمويل الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.

وأكد عامودي أن كريف الأردن تواصل تطوير خدماتها وتوسيع شراكاتها مع القطاعات المختلفة، مع الالتزام بمتطلبات حماية البيانات وأمن المعلومات، بما يعزز دور المعلومات الائتمانية في رفع كفاءة القرارات وإدارة المخاطر.

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