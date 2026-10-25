كاتي بيري عن حبها لترودو: وجدت القطعة الناقصة في حياتي

خبرني - كشفت النجمة الأمريكية كاتي بيري تفاصيل جديدة عن علاقتها العاطفية برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، مؤكدة أنها وجدت أخيرا الحب الذي طالما حلمت به، بعد فترة صعبة مرت بها عقب انفصالها عن خطيبها السابق الممثل أورلاندو بلوم.

وتحدثت بيري، البالغة من العمر 42 عاما، عن التحول الكبير الذي شهدته حياتها العاطفية، مشيرة إلى أن ارتباطها بترودو، البالغ من العمر 54 عاما، منحها شعورا بالاستقرار والتوازن، بعدما كانت تبحث لسنوات عن علاقة استثنائية تكمل حياتها المليئة بالنجاحات الفنية.

بداية قصة الحب بين كاتي بيري وجاستن ترودو

بدأت ملامح العلاقة خلال يوليو/ تموز 2025، عندما وصلت كاتي بيري إلى كندا ضمن جولتها الغنائية العالمية «Lifetimes Tour»، حيث التقت جاستن ترودو في مدينة مونتريال، وتناولا العشاء معا في لقاء أثار لاحقا اهتمام وسائل الإعلام.

وبعد نحو شهرين من اللقاء الأول، رصدت عدسات المصورين الثنائي وهما يتبادلان القبلات على متن يخت قبالة سواحل سانتا باربرا في كاليفورنيا، لتبدأ التكهنات بشأن وجود علاقة عاطفية تجمع النجمة الأمريكية بالسياسي الكندي السابق.

وأكدت بيري أن حياتها تغيرت بعد لقائها ترودو، قائلة إنها كانت تتحدث مع معالجها النفسي عن رغبتها في العثور على حب استثنائي، مضيفة: «كنت أريد دائما قصة حب ملحمية وأسطورية، فكل شيء في حياتي استثنائي، لكن الحب كان القطعة الناقصة في أحجية حياتي، ثم ظهر فجأة».

وأوضحت أن ارتباطها بترودو جاء في توقيت كانت تسعى فيه إلى إعادة اكتشاف ذاتها واستعادة توازنها العاطفي عقب انتهاء علاقتها بأورلاندو بلوم.

علاقة جيدة مع أورلاندو بلوم بعد الانفصال

ورغم دخول كاتي بيري علاقة جديدة، فإنها تحرص على الحفاظ على علاقة ودية مع خطيبها السابق أورلاندو بلوم، والد ابنتها ديزي البالغة من العمر 6 سنوات.

وكان بلوم قد أكد في تصريحات سابقة أن علاقته ببيري لا تزال قائمة على الحب والاحترام المتبادل، خاصة فيما يتعلق بتربية ابنتهما، بينما ارتبط هو أيضا بعلاقة عاطفية جديدة مع عارضة الأزياء السويسرية لويزا لاميل.

وفي سبتمبر الماضي، شارك بلوم وبيري في لقاء عائلي جمعهما بزوجته السابقة ميراندا كير، التي أنجب منها ابنه فلين البالغ من العمر 15 عاما.

وأعربت كير عن سعادتها بالأجواء العائلية التي تجمع الجميع، مؤكدة أنهم أصبحوا بمثابة عائلة واحدة سعيدة، رغم انتهاء العلاقات الزوجية والعاطفية السابقة.

جاستن ترودو يكسر تحفظه من أجل كاتي بيري

على الجانب الآخر، حرص جاستن ترودو على إبقاء تفاصيل حياته العاطفية بعيدة عن الأضواء، خاصة أنه ينتمي إلى عائلة سياسية بارزة، فهو نجل رئيس الوزراء الكندي الأسبق بيير ترودو.

وكان ترودو قد أعلن في عام 2023 انفصاله القانوني عن زوجته صوفي غريغوار بعد زواج استمر 18 عاما، وأنجبا ثلاثة أبناء، هم كزافييه البالغ من العمر 19 عاما، وإيلا غريس البالغة من العمر 17 عاما، وهادريان البالغ من العمر 12 عاما.

وشهدت بداية العلاقة بين ترودو وبيري اهتماما واسعا، خاصة بعدما حضر السياسي الكندي إحدى حفلاتها الغنائية في مونتريال برفقة ابنته إيلا غريس، بعد يومين فقط من لقائه الأول بالمغنية الأمريكية.

وفي يونيو 2026، ظهر الثنائي رسميا على السجادة الحمراء خلال مهرجان تريبيكا السينمائي، أثناء العرض الأول لفيلمها الغنائي «Katy Perry: The Lifetimes Tour—Live From Paris»، في خطوة أكدت تطور علاقتهما.

ترودو يضحي بمباراة كندا لدعم حبيبته

ومن أبرز المواقف التي كشفت قوة العلاقة بين الثنائي، حضور جاستن ترودو عرض كاتي بيري خلال حفل افتتاح كأس العالم، قبل مواجهة الولايات المتحدة وباراغواي، رغم تزامن ذلك مع المباراة الافتتاحية للمنتخب الكندي.

ورد ترودو على الانتقادات التي طالته بسبب غيابه عن مباراة منتخب بلاده، قائلا عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «أحيانا تفرض واجبات الحبيب الداعم نفسها، لكنكم تعرفون جيدا المنتخب الذي أشجعه للفوز بالكأس».

كما حرص رئيس الوزراء الكندي السابق على حضور 10 حفلات من آخر 20 حفلا قدمتها كاتي بيري خلال جولتها الغنائية، في تعبير واضح عن دعمه لمسيرتها الفنية.

وعلقت بيري على اهتمامه بحضور حفلاتها قائلة: «إنه يعرف كلمات الأغاني، ويدعمني، وينظر إلي بإعجاب، وهذا يمنحني شعورا كبيرا بالتعافي».

كاتي بيري: أخيرا وجدت الحب الذي يكمل حياتي

وأوضحت كاتي بيري أن أحد أبرز أسباب نجاح علاقتها بجاستن ترودو يتمثل في قدرته على فهم طبيعة حياتها المهنية المزدحمة، بعدما عاش هو الآخر سنوات طويلة تحت ضغوط العمل السياسي والمسؤوليات الحكومية.

وكان ترودو قد تحدث في مقابلة عام 2014 عن صعوبة تحقيق التوازن بين الالتزامات الأسرية والعمل الذي يتطلب السفر المستمر وبذل ساعات طويلة من الجهد، مؤكدا أن طبيعة عمله السياسي كانت تؤثر أحيانا في حياته الزوجية.

ومع انتهاء فترة رئاسته للحكومة الكندية، أصبح ترودو يمتلك وقتا أكبر لحياته الشخصية، وهو ما ساعده على دعم بيري ومرافقتها خلال عدد من محطات جولتها الفنية.

وشبهت المغنية الأمريكية نفسها بطائرة ورقية ملونة تحلق على ارتفاعات شاهقة، قائلة إنها تحتاج أحيانا إلى مرساة تمنحها الثبات والاستقرار، مؤكدة أنها وجدت هذا الشعور مع ترودو.

وأضافت: «أنا أطير عاليا جدا، وأحيانا أحتاج إلى شيء يثبتني على الأرض، ووجود هذا الاستقرار أخيرا جعلني أشعر بأن حياتي أصبحت مكتملة».

واختتمت بيري حديثها بالتأكيد على أن ترودو يتمتع بشخصية عاطفية وإنسانية، وأنهما يتشاركان الكثير من القيم والمشاعر، معربة عن امتنانها لوجوده في حياتها، بعدما أصبحت تعتبره الحب الذي كانت تبحث عنه منذ سنوات.