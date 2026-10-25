وفد من حزب الاتحاد الوطني الأردني يشارك أهالي الكرك مصابهم الأليم ويؤكد وقوفه إلى جانب أبناء الوطن

خبرني - في موقف يجسد قيم التضامن الوطني والإنساني، شارك وفد من قيادات وأعضاء حزب الاتحاد الوطني الأردني أهلنا وإخواننا في محافظة الكرك أحزانهم، مقدماً واجب العزاء باستشهاد ضحايا الاعتداء الآثم على الكنيسة، في مصاب أليم هزّ مشاعر الأردنيين جميعاً.

وأكد الوفد أن هذا المصاب ليس مصاب أهالي الكرك وحدهم، بل هو وجع كل أردني وأردنية، وأن الاعتداء على دور العبادة هو اعتداء على قيم الوطن ووحدته ونسيجه الوطني المتماسك.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور الوطني والإنساني الذي يضطلع به الحزب وقياداته ولجانه وأعضاؤه، تأكيداً على أن الأحزاب الوطنية حاضرة بين أبناء الوطن في أفراحهم وأتراحهم، وأن وحدة الأردنيين وتكاتفهم ستبقى السد المنيع في وجه كل محاولات الفتنة والكراهية.

رحم الله الشهداء، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وحفظ الأردن وأهله من كل سوء.