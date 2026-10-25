السعودية تعدل أسعار الكهرباء والمياه بدءاً من يناير 2027

خبرني - أعلنت السلطات السعودية، الأحد، أن تعديلات على أسعار الكهرباء والمياه ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.

فيما وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بمنح دعم شهري لشريحة كبيرة من المواطنين من أجل "تخفيف الأثر المترتب" على التغييرات.

وأكّدت وكالة الأنباء السعودية "واس" التي أوردت خبر المساعدات المقرّرة من العاهل السعودي أن الدعم الشهري ودعماً آخر مخصصا لموظفي القطاع الخاص، يأتيان "في سياق الإسهام بتخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه"، ما يشير الى أن هذه التعديلات ستشكّل زيادات في المصروف في هذين القطاعين للسعوديين.

وأعلنت الشركة السعودية للطاقة الأحد "تعديل تعريفة الخدمة الكهربائية" ودخول ذلك حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2027.

وأظهر جدول نشرته الشركة على موقعها بأنه سيتمّ تحديد تعرفة جديدة معروفة بـ"تعرفة الاستهلاك" مبنية على كمية استهلاك الكهرباء، إضافة الى التعرفة الثابتة.

وأعلنت شركة المياه الوطنية "تعديل تعريفة خدمتي المياه والصرف الصحي للقطاع السكني والقطاع غير السكني والحكومي".

وأظهرت بيانات للشركة أنه سيتم "تعديل عدد شرائح الاستهلاك" وقيمتها، إضافة إلى "استبدال رسم خدمة العداد الشهري برسم ثابت شهرياً" في القطاعَين السكني وغير السكني.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين وجّه بعدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين" بالتزامن مع التعديلات.

وتشمل إجراءات الدعم زيادة بدل شهري بمبلغ 500 ريال للموظفين من المدنيين والعسكريين، على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفّى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى دعم شهري بمبلغ 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة لها، وذلك في سياق الإسهام بتخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.

كما تشمل الإجراءات العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص؛ برفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج "نطاقات" إلى 5000 ريال على أن يبدأ التطبيق بعد 6 أشهر من تاريخ بدء الإجراء، ثم إلى 6000 ريال بعد 12 شهرًا من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى؛ بما يعزز مستويات الأجور ويدعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

ولا يزال تأثير هجمات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران التي تطال منشآت نفطية ومطارات في السعودية "محدودا" حتى الآن على المملكة وذلك بفضل قوة الطلب المحلي، وفق ما قال المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي جهاد أزعور لوكالة "فرانس برس" هذا الأسبوع.

رغم ذلك، يُتوقع أن ينكمش اقتصاد السعودية بنسبة 3.3% هذا العام، بسبب تداعيات حرب إيران.