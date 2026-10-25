انطلاقاً من الواجب الوطني الثابت نفّذ فريق عمل محافظة الكرك في هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية زيارة للمصابين في المستشفى العسكري والمستشفى الحكومي والايطالي وشارك عدد من الفتيات والشباب بالزيارة لتضميد جراح المصابين واستنكار ما حدث وإطلاق حملة إسناد شاملة على مستوى المحافظة للتبرع بالدم من اليوم الاول وذلك على اثر تداعيات الحادث الأليم والمصاب الجلل الذي أودى بحياة عدد من أبناء الوطن وأسفر عن إصابات بين صفوف أهلنا في قرية "حمود".



وذلك في استجابة فورية للمصاب الجلل، أجرى وفد من فريق عمل الكرك وبمرافقة مدير الهيئة ومنسق ومساعد المحافظة حيث قاموا بزيارات ميدانية لكافة المصابين الراقدين على أسرة الشفاء في المستشفيات.

وقد اطمأن الفريق على الحالة الصحية للمصابين معبرين عن بالغ استنكارهم وعميق أسفهم لهذا الحادث الأليم، ومؤكدين وقوفهم المطلق والتام إلى جانب المصابين وعائلاتهم المكلومة في قرية "حمود" حتى تجاوز هذه المحنة.



وتجسيداً للنهج الوطني والمسؤولية المجتمعية الصادقة، أطلق فريق عمل الكرك حملة تبرع بالدم واسعة النطاق امتدت لتغطي مختلف أرجاء ومناطق ومراكز محافظة الكرك، حيث هبّ متطوعو وشباب الهيئة نحو بنوك الدم والمستشفيات لتلبية النداء الإنساني العاجل، ورفد المخزون الطبي بوحدات الدم اللازمة لتغطية الحالات الحرجة والمصابين، في رسالة تؤكد أن شباب الوطن هم السند الحقيقي في أوقات الأزمات والشدائد.

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وأدى وفد من الهيئة واجب العزاء الصادق والمباشر لذوي المتوفين الذين انتقلوا إلى جوار ربهم إثر هذا الحادث الفاجع، حيث نقل الفريق أحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة لأسَر وعائلات الضحايا باسم كافة كوادر الهيئة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل التام، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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ويؤكد فريق هيئة شباب كلنا الأردن في الكرك أن وحدة الصف الأردني وتكاتف أبنائه هما الحصن المنيع في مواجهة كافة الظروف ، داعين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن عزيزاً آمناً مستقراً، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان تحت ظل راية صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وحفظ الله نشامى قواتنا المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.