خبرني - ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباراة الكلاسيكو الإسباني، التي تشهد غالباً مستوى كروياً رفيعاً ومنافسة محتدمة على المستويين الفني والإعلامي.

يريد برشلونة المتصدّر وحامل اللقب حسم الكلاسيكو أمام ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم وبالتالي توسيع الفارق معه.

النادي الكتالوني كان يترقب بحماس مباراة الكلاسيكو باعتبارها فرصة لتوسيع الفارق بينه وبين النادي الملكي إلى تسع نقاط كاملة.

لكن بعض الاضطرابات في المرحلة الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة على ملعب "كامب نو" عقدت المشهد بالنسبة إلى أبطال إسبانيا بقيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

تلقى برشلونة أول هزيمة هذا الموسم أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (2-4) الثلاثاء في باريس في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، حقق ريال مدريد أربعة انتصارات متتالية، كان آخرها اكتساح لايبزيغ الألماني (4-1) الأربعاء في المسابقة القارية العريقة، وبدأ، للمرة الأولى منذ عودة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو هذا الصيف لولاية ثانية على رأس الجهاز الفني، يبدو فريقاً متجانساً بالفعل.

وبالرغم مما سبق، تبقى المعطيات في صالح فليك.

فمع استعادة الجناح الدولي البرازيلي رافينيا لياقته، وتألق الجناح الشاب لامين يامال بشكل لافت، سيدخل برشلونة المباراة بثقة.

غالباً ما تشكل مباراة الكلاسيكو نقطة تحول في الموسم.

ففي الموسم الماضي، فاز ريال مدريد بالمواجهة الأولى أمام برشلونة، لكن رد الفعل الغاضب لجناحه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور إثر استبداله كشف هشاشة بداية عهد مدربه في ذلك الوقت تشابي ألونسو.

وأقيل المدير الفني المنحدر من إقليم الباسك بعد ما يزيد قليلاً على شهرين، فيما عجز خليفته ومواطنه ألفارو أربيلوا عن منع ريال مدريد من إنهاء موسم ثان توالياً من دون إحراز أي لقب كبير، بينما احتفظ برشلونة باللقب الإسباني بسهولة.

ويغيب حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، عن قمة "الكلاسيكو"، بسبب إصابته بالإنفلونزا، في ضربة موجعة للنادي الملكي.

وكتب ريال مدريد عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي: "يغيب كورتوا في اللحظات الأخيرة عن مباراة الليلة أمام برشلونة، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، بسبب إصابته بالإنفلونزا".

كما سيغيب فينيسيوس عن المواجهة بسبب الإيقاف. وبصرف النظر عن مستواه المتواضع، فإن غيابه قد يساعد ريال مدريد من خلال منح مورينيو خيارات أوضح.

وكتبت صحيفة "آس" الإسبانية: "اعتُبرت عقوبة إيقاف فينيسيوس لأربع مباريات داخل ريال مدريد حلاً أكثر منها مشكلة".

ويقدم اللاعب الدولي العاجي يان ديوماندي، الذي كلف خزينة ريال مدريد 140 مليون يورو (157 مليون دولار)، مساهمة دفاعية مهمة، كما بدأ يجد إيقاعه هجومياً، مما قد يدفع مورينيو إلى الاعتماد على اللاعب الواعد أمام برشلونة.

أما البديل الآخر، فهو إشراك لاعب وسط إضافي لمحاولة تعطيل أسلوب برشلونة الهجومي السلس، وهي استراتيجية لطالما برع فيها مورينيو، رغم أن باريس سان جيرمان أظهر أن أفضل طريقة لهزيمة برشلونة هي مهاجمته.

غيابات في الدفاع الكتالوني

يملك برشلونة بدوره مشكلاته الخاصة، لا سيما مع تعدد الإصابات في الخط الدفاعي.

وسيغيب المدافعون الإسباني إريك غارسيا والدنماركي أندرياس كريستنسن والفرنسي جول كوندي، كما يغيب لاعب خط الوسط داني أولمو بسبب الإصابة.

وفضلاً عن ذلك، استقبل الفريق الكتالوني أربعة أهداف أمام باريس سان جيرمان، مما أكد أنه لم يجد بعد حلاً لمشكلاته الدفاعية المزمنة في عهد فليك والتي تعود جزئياً إلى الاعتماد على خط دفاع متقدم.

وقال فليك: "ارتكبنا أخطاء كثيرة، خصوصاً في الاستحواذ على الكرة وفقدانها بسهولة. هذا ما علينا تحليله".

لكن الأخبار الجيدة لبرشلونة تتمثل في أن لمسته الهجومية ما زالت حاضرة، إذ تحولت كل مبارياته تقريباً إلى مهرجان أهداف، إذ سجل الفريق هدفين على الأقل في كل مباراة هذا الموسم.

وقال رافينيا لشبكة "تي إن تي سبورتس": "سجلنا الخالي من الهزائم في المسابقات المحلية ما زال قائماً، وسنفعل كل ما بوسعنا للحفاظ عليه".

ويتصدر رافينيا ترتيب هدافي الدوري برصيد 12 هدفاً متقدماً بثلاثة أهداف على نجم ريال مدريد الدولي الفرنسي كيليان مبابي، فيما يحتل يامال المركز الثالث برصيد ثمانية أهداف.

ويأمل كل من مبابي ويامال أن يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم يوم الاثنين.