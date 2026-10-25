«لا تختبرونا».. نتنياهو يحذّر إيران بعد رصد «مؤشرات استخباراتية»

خبرني - حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران وحلفاءها الأحد من محاولة عرقلة الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة الثلاثاء.

وخلال حملته الانتخابية، ركز نتنياهو على الحرب التي شنها إلى جانب الولايات المتحدة على إيران في فبراير/ شباط الماضي، مشددا على أنه الوحيد القادر على درء أي مخاطر تشكلها إيران للدولة العبرية.

وقال نتنياهو في مقطع مصور "لدينا مؤشرات استخباراتية تفيد بأن إيران ووكلاءها قد يحاولون تحدّينا عبر شن هجمات بهدف عرقلة الانتخابات".

وأكد رئيس الوزراء أن الجيش الإسرائيلي مستعد لشن هجمات دفاعية وهجومية على السواء.

وأضاف "لا تختبرونا، ستتلقون ضربات تفوق التوقعات".

وفي وقت سابق الأحد، نشر نتنياهو صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر سحابة نارية ضخمة ناجمة عن انفجار نووي فوق تل أبيب، أرفقها بنص منسوب إلى معلّق سياسي يميني، وصف فيه إيران بأنها تهديد وجودي، معتبرا أن جميع القضايا الأخرى المطروحة خلال الموسم الانتخابي تبدو تافهة بالمقارنة مع هذا التهديد.

وحرص نتنياهو، الذي يُعدّ رئيس الوزراء الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، خلال الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية على الإدلاء تكرارا بتصريحات متشددة متعلقة بالأمن القومي.

وقال الأربعاء الماضي إنه أصدر توجيهات للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإسقاط النظام الحاكم في إيران.

والثلاثاء، نشر مقطع فيديو يظهر فيه أمام طائرة مقاتلة، وهو يتحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال حينها إنهما سيعملان معا على "إنجاز المهمة".