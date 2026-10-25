إسرائيل تعلن إغلاق معابر الضفة الغربية المحتلة خلال الانتخابات

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق جميع المعابر البرية في الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء، بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية، ومنع العمال الفلسطينيين من دخول المستوطنات، مع استثناءات محدودة.

وتأتي هذه القيود في ظل حملة عسكرية وأمنية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، عقب مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم نفذه مسلحون فلسطينيون.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الإجراءات تشمل "حظر دخول العمال الفلسطينيين وخروجهم في جميع أنحاء يهودا والسامرة ووادي الأردن، بما في ذلك المناطق الصناعية، إضافة إلى إغلاق جميع المعابر البرية" يوم الثلاثاء.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي تسمية "يهودا والسامرة" للإشارة إلى الضفة الغربية.

وأضاف أن معظم العمال الفلسطينيين سيُمنعون من دخول المستوطنات اعتباراً من الأحد، باستثناء المناطق الصناعية وعدد محدود من المناطق الأخرى.

وقبل الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان يُسمح لأكثر من 100 ألف عامل فلسطيني بدخول إسرائيل، لكن نسبة ضئيلة منهم فقط استعادت تصاريح العمل منذ ذلك الحين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية واسعة رداً على مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم شنه مسلحان فلسطينيان على حاجز عسكري. وأُصيب في الهجوم ثلاثة جنود إسرائيليين آخرين، فيما قُتل المسلحان أيضاً.

ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات هدم لمنازل ومنشآت تجارية في مدينة الخليل، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن نحو ألفي شخص نزحوا بسبب العملية، فيما أظهرت مقاطع مصورة متداولة عبر الإنترنت ما بدا أنه شارع كامل على الأقل سُوّي بالأرض.

وكان الجيش الإسرائيلي قد فرض طوقاً على الخليل حتى قبل الإعلان، الأحد، عن القيود الجديدة على حركة العمال الفلسطينيين، ما أدى إلى تقييد حركة سكان المدينة البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة بشدة.

ويُعدّ هدم منازل الفلسطينيين المشتبه في تنفيذهم هجمات ضد إسرائيليين من الممارسات التي تتبعها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقد انتقدتها منظمات حقوقية إسرائيلية ووصفتها بأنها شكل من أشكال العقاب الجماعي.

وجاء هجوم الجمعة وسط تصاعد التوتر في المنطقة، قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية المقررة الثلاثاء.

وفي مقابلة مع قناة i24 الإسرائيلية نُشرت السبت، توعّد نتنياهو السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية، بـ"مفاجأة كبيرة جداً".

وقال رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري إن العملية العسكرية "مدفوعة بالانتخابات"، متهماً نتنياهو ووزراءه بالسعي إلى استمالة أصوات اليمين المتطرف والمستوطنين.

وفي تل أبيب، تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت احتجاجاً على الحكومة.

ونظّم المظاهرة "مجلس أكتوبر"، وهو تجمع أسسته عائلات ضحايا هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والرهائن الذين احتجزهم المسلحون خلاله، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق في منع الهجوم الذي قادته حماس.

وكتب المجلس على منصة إكس قبيل المظاهرة: "قبل ثلاثة أيام من الانتخابات، سننظم الفعالية الختامية التي تتوج ثلاثة أعوام من النضال لكشف الحقيقة والمطالبة بالمساءلة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية".

وشارك في المظاهرة قادة أحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة، بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، الذي يخوض منافسة متقاربة مع نتنياهو وفق استطلاعات الرأي.