خلاصات الفيديو.. تحديث جديد لـ«يوتيوب»

خبرني - أطلقت شركة «غوغل» تحديثات جديدة لتطبيق «يوتيوب» على الهواتف المحمولة، تمنح المستخدمين مساحة أوسع لتحديد المحتوى الذي يظهر أمامهم.

يأتي ذلك من خلال ميزة تتيح إنشاء خلاصات فيديو مخصصة وفقًا للموضوعات والاهتمامات التي يختارونها، بدلًا من الاعتماد على الترشيحات التقليدية التي تقترحها المنصة.

وبحسب تقرير نشره موقع "PhoneArena" المتخصص في أخبار الهواتف الذكية، تأتي الميزة الجديدة تحت اسم "الخلاصات المخصصة"، وتسمح للمستخدم بوصف نوع الفيديوهات التي يرغب في مشاهدتها، لتنشئ المنصة قائمة من الترشيحات المرتبطة بهذا الوصف، مع إمكانية إضافة مقاطع جديدة إليها عند توفرها.

تتيح الميزة الجديدة تجاوز الاختيارات الجاهزة للموضوعات، إذ لم يعد المستخدم مضطرًا إلى الاكتفاء بتحديد فئة عامة أو البحث عن مقاطع باستخدام كلمات مفتاحية محددة، بل يمكنه كتابة وصف يوضح طبيعة المحتوى الذي يفضله، لتكوين خلاصة تتناسب مع اهتماماته.

ويمكن، على سبيل المثال، إنشاء خلاصة مخصصة لمشاهدة إعلانات الهواتف الذكية، أو تحديد نوع معين من الفيديوهات، أو حتى اختيار محتوى يتوافق مع حالة مزاجية بعينها. وبهذه الطريقة، تتحول عملية اكتشاف الفيديوهات إلى تجربة أكثر ارتباطًا بما يريد المستخدم مشاهدته فعليًا.

ولا تقتصر الفكرة على إعداد قائمة ثابتة من المقاطع، إذ يمكن أن تنضم فيديوهات جديدة إلى الخلاصة كلما أصبحت متاحة، ما يمنح المستخدم فرصة لمتابعة المحتوى المرتبط باهتماماته بصورة مستمرة.

عدد الخلاصات المتاحة لمستخدمي يوتيوب مجانًا

تختلف حدود استخدام الميزة بحسب نوع الحساب، إذ يستطيع المستخدمون الذين لا يشتركون في خدمة "يوتيوب بريميوم" الاحتفاظ بما يصل إلى ثلاث خلاصات مخصصة، بينما يرتفع الحد لدى المشتركين في الخدمة إلى ثماني خلاصات.

ويوفر هذا الخيار إمكانية تخصيص أكثر من قائمة وفقًا للاهتمامات المختلفة، سواء لمتابعة موضوع بعينه أو تنظيم الفيديوهات بحسب نوع المحتوى المرغوب فيه، مع اختلاف عدد الخلاصات التي يمكن حفظها وفقًا للاشتراك.

خطوات إنشاء قائمة فيديوهات مخصصة على يوتيوب



يمكن للمستخدم إعداد خلاصة جديدة من خلال تطبيق "يوتيوب" على الهاتف، عبر خطوات بسيطة تبدأ بفتح التطبيق والوصول إلى خيار إنشاء الخلاصة.

وتتمثل خطوات إنشاء الخلاصة المخصصة في الآتي:

1. افتح تطبيق "يوتيوب" على الهاتف المحمول.

2. اضغط على علامة "+" الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى.

3. اكتب وصفًا يحدد نوع الفيديوهات التي تريد ظهورها، أو اختر أحد الأوصاف المقترحة.

4. اضغط على زر الإدخال لإنشاء الخلاصة.

ويمكن تجربة الميزة بكتابة وصف مثل: "ساعدني على الاسترخاء بعد العمل من خلال جلسات تأمل موجهة لا تتجاوز مدتها 10 دقائق"، لتحديد طبيعة المحتوى المطلوب بصورة أكثر دقة.



تأتي الخلاصات المخصصة ضمن التغييرات التي شملت تصميم تطبيق "يوتيوب" للهواتف المحمولة، بهدف تسهيل التنقل بين فئات المحتوى المختلفة ومنح المستخدمين تحكمًا أكبر في التوصيات التي تظهر لهم.

وتمنح الميزة المستخدم فرصة للانتقال من تصفح الفيديوهات وفقًا للتصنيفات العامة إلى إنشاء مساحات مشاهدة ترتبط باهتماماته المحددة، مع استمرار تحديث المحتوى المتاح داخلها عند ظهور مقاطع جديدة تتناسب مع اختياراته.