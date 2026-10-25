مجحم الصقور: أمثل إرادة 15 ألف ناخب ولا أحتاج شهادة تمثيل من أحد

خبرني - رد المرشح لرئاسة مجلس النواب، النائب مجحم الصقور، على تصريحات أمين عام حزب الميثاق، مؤكدا أنه يمثل إرادة الناخبين الذين منحوه 15 ألف صوت، ولا يحتاج إلى شهادة تمثيل من أحد.

وقال الصقور، في بيان، إن العمل الحزبي شراكة في الرأي والموقف، وليس وصاية على النواب، مشددا على أن الانتماء الحزبي لا يعني التنازل عن القناعات أو تعطيل حق النائب في اتخاذ قراره وفقا لضميره ومسؤوليته الوطنية.

وأضاف أنه لم يدخل الحياة النيابية ليكون رقما في حسابات أحد، مؤكدا أن رئاسة مجلس النواب ليست امتيازا يمنحه حزب أو موقعا يحتكره قرار تنظيمي، بل مسؤولية نيابية تحسمها إرادة النواب وصناديق الاقتراع.

وأشار الصقور إلى أنه لا يبحث عن معركة مع أحد، لكنه لن يسمح بأن يتحول الاختلاف السياسي إلى انتقاص من حقه في اتخاذ القرار، لافتا إلى أن الأمين العام قد تكون غابت عنه معلومة أنه مرشح قائمة محلية وليس قائمة عامة.

وأكد أن الفصل في المنافسة على رئاسة مجلس النواب لن يكون بالتصريحات، بل بإرادة النواب وصندوق الاقتراع.