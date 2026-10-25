رئيس أساقفة القدس: استهداف المصلين يمثل اعتداء على أمن المجتمع ووحدته

خبرني - أدان رئيس أساقفة القدس للكنيسة الأنجليكانية المطران حسام نعوم، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك.

وقال المطران نعوم، إن الاعتداء يشكل انتهاكا لحرمة العبادة وقدسية الحياة الإنسانية وكرامة الإنسان، التي وهبها الله لكل إنسان، مؤكدا أن استهداف المصلين الآمنين يمثل اعتداء على أمن المجتمع ووحدته، وعلى قيم المحبة والتآخي والعيش المشترك التي تميز الأردن.

وأكد أن هذه الجريمة لن تنال من وحدة الأردنيين وتماسك نسيجهم الوطني، ولن تفتح المجال أمام الخوف أو الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، مشيرا إلى أن المسيحيين والمسلمين في الأردن شركاء في الأرض والتاريخ والمواطنة، تجمعهم أواصر الأخوة والاحترام المتبادل.