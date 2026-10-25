أحكام بالسجن بحق 7 من قادة الإخوان في الأردن

خبرني - أصدرت محكمة أردنية، الأحد، أحكامًا بحق 7 من قيادات وناشطي جماعة الإخوان المسلمين ، في قضية تتعلق بجمع التبرعات ومخالفات قانون مكافحة غسل الأموال.

وقضت المحكمة بالحبس 6 أشهر بحق المراقب العام السابق للجماعة مراد العضايلة والقيادي طارق الرقب، بعد إدانتهما بجنحة جمع التبرعات بصورة غير مشروعة، فيما برأت العضايلة من تهمة مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال.

كما حكمت المحكمة بالحبس 3 سنوات على 5 متهمين، هم أحمد الزرقان وعارف حمدان وإبراهيم حجازي ومحمد عليان وعمر ياسين، بعد إدانتهم بمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وجمع التبرعات بصورة غير مشروعة.

وتتعلق القضية بجمع تبرعات قال المتهمون إنها كانت مخصصة لدعم أهالي قطاع غزة، فيما خلصت التحقيقات والادعاء إلى وجود مخالفات في آلية جمع الأموال وإدارتها، وعدم اقتصار استخدامها على الغرض المعلن.

وتعد الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف خلال المدة القانونية.