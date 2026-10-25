وليد توفيق يكشف موعد عودته إلى السينما.. وأغنية خاصة لهاني شاكر

خبرني - كشف الفنان اللبناني وليد توفيق عن استعداده للعودة إلى السينما والأعمال التلفزيونية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تجاربه السابقة في التمثيل جاءت بالأساس لخدمة مشواره في الغناء والتلحين.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي تحمل اسم صديقه الراحل الفنان هاني شاكر، مؤكدًا اعتزازه بتكريمه.

وقال وليد توفيق، في تصريحات لـ«راديو النيل» على هامش فعاليات المهرجان، إنه لا يعتبر نفسه ممثلًا بالأساس، مشيرًا إلى أن دخوله مجال التمثيل كان بهدف مساندة مشواره في الغناء والتلحين، وليس باعتباره المجال الرئيسي لنشاطه الفني.

وأوضح أنه شارك في 6 أفلام داخل مصر، إلى جانب 6 أفلام أخرى في لبنان وسوريا، لافتًا إلى أن فيلم «وداعًا للعزوبية» كان آخر أعماله السينمائية. وأكد تطلعه إلى خوض تجربة جديدة في السينما قريبًا، معربًا عن رغبته في تقديم عمل سينمائي أو تلفزيوني خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الفنان اللبناني عن علاقته بالجمهور المصري، معربًا عن سعادته بالمحبة التي يلقاها في مصر، ومؤكدًا أن المصريين يتعاملون معه باعتباره واحدًا منهم، وهو أمر يقدره كثيرًا.

وأشار إلى أن مصر شكّلت محطة أساسية في بداياته الفنية وانطلاق نجاحاته، وهو ما عزز ارتباطه بها وبجمهورها، وجعل علاقته بالمصريين تحمل مكانة خاصة لديه.

كما عبّر وليد توفيق عن حبه للفنان الراحل محمد فوزي، موضحًا أنه يستمتع بغناء أعماله لما تتميز به من أصالة وتفرد. ووصفه بأنه فنان أصيل يمتلك طابعًا فنيًا مختلفًا، مشيرًا إلى تقديره لما قدمه من أغانٍ تركت مكانة خاصة لدى الجمهور.

وليد توفيق يهدي هاني شاكر أغنية كان يتمنى غناءها

وأعرب وليد توفيق عن سعادته بالمشاركة في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، لا سيما أن الدورة الرابعة والثلاثين تحمل اسم الفنان الراحل هاني شاكر، الذي جمعته به صداقة وعلاقة إنسانية وفنية مميزة.

وكشف الفنان اللبناني أنه سيقدم خلال مشاركته في المهرجان أغنية كان هاني شاكر يتمنى غناءها، موضحًا أن الأغنية حققت نجاحًا في لبنان وسوريا وعدد من الدول العربية. وأكد أنه سيهديها إلى روح صديقه الراحل، تعبيرًا عن محبته له وتقديره لذكراه.

وأضاف أنه يشعر بأن هاني شاكر لا يزال حاضرًا بروحه وابتسامته وكلماته الجميلة، في تعبير عن عمق العلاقة التي جمعتهما، وحرصه على استعادة ذكراه من خلال عمل غنائي يحمل له مكانة خاصة.

وليد توفيق يقدم أغنية تعبر عن حبه لمصر

وفي ختام حديثه، أكد وليد توفيق محبته الكبيرة لمصر وشعبها، كاشفًا عن تقديم أغنية تعبر عن حبه لـ«أم الدنيا»، في رسالة تحمل تقديره للبلد الذي ارتبط به فنيًا وإنسانيًا.

ووجّه الفنان اللبناني رسالة إلى المصريين، أكد فيها أنهم أهله وناسه، معبرًا عن ارتباطه الوجداني بمصر وجمهورها، ومكانة الشعب المصري لديه.

يُذكر أن إذاعة «نغم إف إم» تتولى النقل الإذاعي الحصري للمهرجان، وتتابع فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من خلال موفدة الإذاعة نيرة شريف، التي تنقل أبرز تصريحات النجوم، إلى جانب كواليس حفلات المهرجان.