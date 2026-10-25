تهديد بوجود قنبلة في منزل أميتاب باتشان.. وشرطة مومباي تتحرك للتحقيق

خبرني - أفادت تقارير إعلامية هندية بأن شرطة مومباي بدأت التحقيق في رسالة إلكترونية تضمنت تهديدًا يستهدف منزل النجم الهندي أميتاب باتشان، في واقعة دفعت السلطات إلى التحقق من مدى جدية التهديد ومصدره.

تفاصيل تهديد منزل أميتاب باتشان

وبحسب المعلومات المتداولة، وصلت الرسالة إلى إحدى المدارس في منطقة باندرا كورلا كومبلكس بمدينة مومباي، وتضمنت إشارات إلى منزل باتشان المعروف باسم «جالسا»، ما استدعى إخطار الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولم تتضمن التقارير الأولية تأكيدًا على وجود متفجرات فعلية داخل المنزل، فيما تواصل السلطات فحص المعلومات الواردة في الرسالة لتحديد مدى مصداقيتها.

ولم تقتصر التهديدات الواردة في الرسالة على منزل أميتاب باتشان، إذ أشارت التقارير إلى أنها تضمنت أيضًا تهديدًا يستهدف الحفل المرتقب للمغني والممثل الهندي ديليشيت دوسانج في مومباي، والمقرر إقامته يوم 27 نوفمبر في ميدان سباق الخيل «ماهالاكسمي».

كما وردت إشارات إلى مواقع أخرى، من بينها مكتب عمدة مومباي وعدد من المدارس، إلى جانب تحديد تواريخ وأوقات لهجمات مزعومة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام هندية.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من صحة المعلومات الواردة في الرسالة، بينما تركز التحقيقات على تحديد الجهة التي تقف وراءها وتقييم مستوى التهديد الذي تمثله.

تفتيش مكتب بلدية مومباي بعد تلقي تهديد

وفي واقعة منفصلة، تلقى مكتب بلدية مومباي الكبرى رسالة تهديد عبر البريد الإلكتروني، ما دفع الجهات الأمنية إلى إجراء عمليات تفتيش داخل المبنى للتأكد من خلوه من أي أجسام مشبوهة.

وأفادت التقارير بأن عمليات التفتيش لم تسفر عن العثور على مواد أو أجسام مشبوهة، في حين واصلت السلطات التعامل مع البلاغ وفق الإجراءات الأمنية المتبعة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل سلسلة من التهديدات التي استهدفت مواقع ومؤسسات مختلفة في المدينة، ما دفع الجهات المختصة إلى تعزيز إجراءات التحقق والتعامل بحذر مع الرسائل التي تتضمن تهديدات أمنية.

وفي سياق متصل، وافقت الشرطة في العاصمة الهندية نيودلهي على إقامة حفل ديليشيت دوسانج المقرر يوم 30 أكتوبر في ملعب جواهر لال نهرو، وذلك بعد مناقشات مع الجهة المنظمة بشأن الترتيبات الأمنية.

وكانت الشرطة قد أرجأت منح الموافقة في البداية بسبب مخاوف أمنية ومعلومات عن تهديدات محتملة، إلى جانب ضرورة ضمان سلامة الجمهور وتنظيم حركة المرور وإدارة الحشود خلال الفعالية.

وأعلنت شركة «BookMyShow Live»، المنظمة للحفل، أنها عقدت اجتماعات مع مسؤولي الشرطة وقدمت خطة تفصيلية للإجراءات الأمنية، بما يشمل تنظيم الدخول والخروج وإدارة حركة الجمهور. وبعد مراجعة الترتيبات، صدرت الموافقة على إقامة الحفل في موعده المحدد.

ونفت الشركة صحة التقارير التي تحدثت عن إلغاء الفعالية، مؤكدة استمرار الاستعدادات لإقامتها ضمن جولة «Aura India Tour» التي تشمل عددًا من المدن الهندية.