برشلونة يستدعي لاعبا إسرائيليا للكلاسيكو

خبرني - استدعى نادي برشلونة الإسباني اللاعب الإسرائيلي الشاب أوريان غورين، إلى قائمة الفريق الأول استعدادا لمواجهة ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو.

وتمثل هذه الخطوة فرصة استثنائية للاعب خط الوسط الهجومي غورين البالغ من العمر 17 عاما، في ضوء متابعة الجهاز الفني للمواهب الصاعدة داخل النادي الكتالوني.

ويجيد غورين اللعب في مركز خط الوسط الهجومي، وتأتي الاستعانة به ضمن استعدادات برشلونة للمواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وأفادت حساب ر على منصة "X": "بأن برشلونة تدرب بدون كوندي، الذي سبق أن تم استبعاده من مباراة الكلاسيكو.

وتدرب أوريان غورين مع الفريق الأول تمهيدا لإدراجه في قائمة الفريق. وكذلك أليكس كامبوس".

ولكن استدعاء اللاعب لا تعني حسم مشاركته في المباراة، إذ يبقى القرار النهائي مرتبطا باختيارات الجهاز الفني واحتياجات الفريق قبل المواجهة.

وتتجه الأنظار إلى قائمة برشلونة المنتظرة للكلاسيكو، لمعرفة ما إذا كان غورين سيحصل على فرصته الأولى بين لاعبي الفريق الأول في واحدة من أبرز مباريات الموسم في كرة القدم الإسبانية.

وحال مشاركته سيكون غورين أول لاعب إسرائيلي يشارك في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.