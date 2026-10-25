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 قاليباف: سنرد بشكل لا يمكن تصوره على أي عدوان

  • 25 أكتوبر 2026
  • 17:48
 قاليباف سنرد بشكل لا يمكن تصوره على أي عدوان

خبرني - أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تخضع للترهيب وتقف على أهبة الاستعداد للرد بشكل لا يمكن تصوره على أي عدوان يستهدف وحدة أراضيها.

واعتبر قاليباف أن "إيران اليوم حصن منيع لا يسمح لأي قوة أجنبية بالمساس بعزتها أو تحديد مصيرها".

وقال في كلمة أمام البرلمان إن "الأمريكيين يظنون أن الضغوط الإعلامية والتهديدات العسكرية كافية لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام، غافلين عن أن إيران لم تعد تقبل بالهيمنة، بل هي قوة إقليمية مستقلة تعمل على إخراج الولايات المتحدة من منطقة غرب آسيا".

وأضاف أن "الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ومحاولات واشنطن كسر إرادة الأمة عبر العقوبات هي امتداد للهيمنة القديمة".

وأوضح أن الفرق الجوهري اليوم هو كسر قيود الأسر وتحويل حلم عودة الهيمنة إلى كابوس أبدي.

وشدّد رئيس المجلس على أن خطر الحرب الشاملة أو عمليات الاغتيال لن يدفع الشعب للتخلي عن حقوقه. وتابع أن أي مطالبة أمريكية تفتقر إلى المصداقية ما لم تغير واشنطن سلوكها وتتوقف عن نزعتها الطامعة وتعوض عن انتهاكاتها.

واختتم قاليباف تصريحاته بالقول إن "أمريكا هي من تورط في هذا المستنقع بسبب حساباتها الخاطئة، وعليها الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ نفسها، في وقت يطالب فيه الشعب الإيراني الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية وتأمين الغذاء".

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