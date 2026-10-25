7 شهداء وعدد من الإصابات بقصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

خبرني - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم إصابات خطيرة، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ صباح الأحد.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد الفلسطيني حمدان سلمان أبو عمرة، جراء قصف طائرة مسيّرة للاحتلال على منطقة المزرعة شرق دير البلح، وسط القطاع.

كما استشهد الفلسطيني فوزي سالم السواركة، وأصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم إصابات خطيرة، جراء استهداف الاحتلال للفلسطينيين على شارع الرشيد قرب مستشفى حمد شمال القطاع.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، استشهد الشقيقان علاء أحمد أبو زايد ونبيل أحمد أبو زايد، وأصيب 4 فلسطينيين، بينهم طفل، جراء قصف الاحتلال محيط سجن أصداء، وكانت إحدى الإصابات خطيرة.

وفي مدينة غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين هم أشرف دحلان وشادي أبو عطايا وسامي بارود، جراء استهداف الاحتلال الجامعة الإسلامية، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم إصابات خطيرة، جراء استهداف مجموعة من الفلسطينيين داخل حرم الجامعة.

وفي شمال القطاع، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدم بمنطقة الفالوجا.