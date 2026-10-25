الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرجئ مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي  

خبرني - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد، تأجيل مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي التي كانت مقررة الاثنين في الرياض ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال الاتحاد القاري في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي: "تقرر إعادة جدولة مباراة مرحلة الدوري (منطقة الغرب) ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 التي تجمع بين نادي النصر السعودي ونادي الوصل الإماراتي والتي كان من المقرر إقامتها الاثنين، الموافق 26 تشرين الأول 2026، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلى موعد لاحق".

وتابع البيان "سيتم تأكيد الموعد الجديد للمباراة وتوقيت انطلاقها والإعلان عنهما في الوقت المناسب".