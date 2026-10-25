*
الاحد: 25 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرجئ مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي  

  • 25 أكتوبر 2026
  • 17:39
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرجئ مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي  

خبرني - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد، تأجيل مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي التي كانت مقررة الاثنين في الرياض ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال الاتحاد القاري في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي: "تقرر إعادة جدولة مباراة مرحلة الدوري (منطقة الغرب) ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 التي تجمع بين نادي النصر السعودي ونادي الوصل الإماراتي والتي كان من المقرر إقامتها الاثنين، الموافق 26 تشرين الأول 2026، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض بالمملكة العربية السعودية، إلى موعد لاحق".

وتابع البيان "سيتم تأكيد الموعد الجديد للمباراة وتوقيت انطلاقها والإعلان عنهما في الوقت المناسب".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

لأسباب امنية .. نقل رالي دكار 2027 من السعودية
لأسباب امنية .. نقل رالي دكار 2027 من السعودية
  • 2026-10-25 18:24
السعودية.. الملك سلمان يوجه بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين 500 ريال شهريا
السعودية.. الملك سلمان يوجه بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين 500 ريال شهريا
  • 2026-10-25 15:56
السعودية تعترض 11 صاروخا باليستيا وصاروخ كروز ومسيّرتين
السعودية تعترض 11 صاروخا باليستيا وصاروخ كروز ومسيّرتين
  • 2026-10-25 12:50
إدانة سعودية لاستهداف الحوثيين مكة والمدينة: اعتداء على المقدسات
إدانة سعودية لاستهداف الحوثيين مكة والمدينة: اعتداء على المقدسات
  • 2026-10-25 10:47
الحوثيون يجددون التحذير من استخدام مطار الرياض
الحوثيون يجددون التحذير من استخدام مطار الرياض
  • 2026-10-25 09:57
مطار الرياض يخصص صالتين للرحلات الداخلية والدولية اعتبارا من الأحد
مطار الرياض يخصص صالتين للرحلات الداخلية والدولية اعتبارا من الأحد
  • 2026-10-25 01:30