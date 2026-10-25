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الملكة تقدم واجب العزاء بشهداء الكرك

  • 25 أكتوبر 2026
  • 17:25
الملكة تقدم واجب العزاء بشهداء الكرك

خبرني  - قدمت الملكة رانيا العبدالله، ترافقها الأميرة رجوة الحسين والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، اليوم، واجب العزاء لذوي شهداء الاعتداء الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، وذلك في جمعية حمود الخيرية.  

وأعربت الملكة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الشهداء وذويهم، سائلةً الله تعالى أن يتغمّد الشهداء بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

ومندوبا عن الملك ، شارك رئيس الوزراء جعفر حسان آلاف المشيعين في تشييع جثامين الشهداء.

وشارك آلاف المشيعين وشخصيات رسمية وشعبية في مراسم التشييع التي أقيمت في محيط الكنيسة، وحُملت الجثامين على أكتاف رجال الأمن العام ولفت بالأعلام الأردنية قبل مواراتها الثرى.

 

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