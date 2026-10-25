الارصاد الاردنية تحذر من طقس الثلاثاء .. سيول ورعد وبرد وضباب وغبار وانزلاقات

خبرني - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة تتأثر، بمشيئة الله، اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأحد بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، يُتوقع أن تتزايد شدتها تدريجياً خلال الأيام المقبلة، لتبلغ ذروتها يوم الثلاثاء، حيث تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من المطر في مناطق متفرقة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً، وتؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مدينة العقبة.

الأحد والاثنين: أجواء غير مستقرة وفرص لزخات مطرية محدودة

وأوضحت الإدارة أن الأجواء اليوم الأحد تكون معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتوجد خلال ساعات ما بعد الظهر فرصة ضعيفة لهطول زخات قصيرة ومتفرقة من المطر، قد يصحبها الرعد أحياناً، فيما تنشط الرياح الشرقية على فترات، وتكون مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.

أما يوم الاثنين، فتستمر حالة عدم الاستقرار الجوي، مع بقاء درجات الحرارة معتدلة في معظم المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتهيأ الفرصة خلال ساعات المساء لهطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في جنوب المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، مع احتمال ضعيف لامتداد بعض الزخات إلى أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة خلال ساعات الليل.

الثلاثاء: تزايد تأثير الحالة الجوية وأمطار رعدية قد تكون غزيرة

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يُتوقع أن يزداد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، حيث تهطل، بمشيئة الله، زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، بما فيها مدينة العقبة، يصحبها البرق والرعد وتساقط حبات البرد أحياناً.

وأشارت الإدارة إلى أن الأمطار قد تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق، خاصة خلال ساعات المساء والليل، مما يرفع من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مدينة العقبة.

كما يُتوقع نشاط الرياح على فترات، مما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق البادية.

الأربعاء: تراجع تدريجي للحالة الجوية مع استمرار فرص الأمطار شرق المملكة

وتوقعت الإدارة أن يبدأ تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي بالتراجع تدريجياً يوم الأربعاء، حيث تسود أجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع استمرار ظهور الغيوم وفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في شرق المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى البرودة النسبية في معظم المناطق، مع بقاء فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في المناطق الشرقية.

تحذيرات إدارة الأرصاد الجوية

وفي ضوء التوقعات الجوية، تحذر إدارة الأرصاد الجوية المواطنين من:

1. خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مدينة العقبة، خاصة يوم الثلاثاء خلال ساعات المساء والليل.

2. خطر العواصف الرعدية وما قد يرافقها من برق ورعد وتساقط لحبات البرد.

3. تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح، خاصة في مناطق البادية.

4. احتمال تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية في المرتفعات الجبلية العالية خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

5. خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً مطرياً.

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة أثناء الهطولات المطرية، وعدم المجازفة بعبور الطرق التي قد تتجمع فيها المياه، مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء حدوث العواصف الرعدية.

وأكدت الإدارة أنها تتابع تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، وستقوم بإصدار التحديثات والتحذيرات اللازمة وفقاً لآخر مخرجات النماذج العددية وبيانات الرصد الجوي.

