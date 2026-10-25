ولي العهد يقدم واجب العزاء بشهداء الوطن في بلدة حمود بالكرك - فيديو

خبرني - قدّم الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد،واجب العزاء بشهداء الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك.

وشارك رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، في تشييع جثامين شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، مؤكدا أن أجهزة الدولة كافة تعمل على القبض على مرتكبي الجريمة لينالوا العقوبة التي يستحقونها.

وشارك آلاف المشيعين وشخصيات رسمية وشعبية في مراسم التشييع التي أقيمت في محيط الكنيسة، وحُملت الجثامين على أكتاف رجال الأمن العام ولفت بالأعلام الأردنية قبل مواراتها الثرى.

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