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الاحد: 25 أكتوبر 2026
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نمو صادرات الأردن 11.2% خلال الثمانية أشهر الأولى من 2026

  • 25 أكتوبر 2026
  • 16:19
نمو صادرات الأردن 112 خلال الثمانية أشهر الأولى من 2026
  • ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6.0% وانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 9.6%
  • الصادرات الوطنية تركزت في قطاعات الألبسة والأسمدة ومحضرات الصيدلة والبوتاس الخام
  • ارتفاع الصادرات الوطنية إلى سوريا بنسبة 28.9% و إلى الصين الشعبية 74.3% و إلى الاتحاد الأوروبي 11.4%
  • ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 56% وارتفاع المستوردات بنسبة 1.0%

خبرني  - ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2026 بنسبة 6.0% لتصل إلى 6,464 مليون دينار مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، وفق التقرير الشهري حول التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

ووفق التقرير، ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 63.4% لتصل إلى 1,000 مليون دينار. وعليه فان قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 7,464 مليون دينار لتسجل ارتفاعا بنسبة 11.2%.

كما ارتفعت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 13,294 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 6,446 إلى 5,830 مليون دينار بنسبة (9.6%) أي بمقدار انخفاض بلغ (616) مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 56% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقارنة مع  51% لنفس الفترة من عام 2025 بتحسن مقداره 5 نقاط مئوية.

 

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