*
الاحد: 25 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

جامعة البترا تنظم وقفة تضامنية تنديدًا بالاعتداء في الكرك وتدعو إلى نبذ التطرف

  • 25 أكتوبر 2026
  • 16:18
جامعة البترا تنظم وقفة تضامنية تنديدًا بالاعتداء في الكرك وتدعو إلى نبذ التطرف

خبرني - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا وقفة تضامنية حاشدة، تنديدًا بالاعتداء الإرهابي الذي وقع في محافظة الكرك، وتأكيدًا لرفض أسرة الجامعة جميع أشكال الإرهاب والتطرف.
وشارك في الوقفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، بحضور المدير العام لشركة البتراء للتعليم وعضو مجلس أمناء جامعة البترا المهندس خالد علي، إلى جانب أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وجمع من الطلبة.
وأكدت الجامعة ثقتها بحكمة القيادة الهاشمية ويقظة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في درء الأخطار وإحباط المخططات الإرهابية، مشددة على تسخير منابرها الأكاديمية كافة لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وترسيخ قيم الوحدة الوطنية، والالتفاف حول راية الوطن.
وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة أن استباحة الدماء وانتهاك حرمة دور العبادة جريمة تهز الضمير الإنساني، مشددًا على أن الأردن وطن يجمع أبناءه، وتصان فيه كرامة الإنسان وحرمة الكنائس والمساجد، بما يعزز قيم المواطنة والتسامح والتعايش.
ودعا رئيس الجامعة إلى مواجهة خطاب التحريض بخطاب وطني مسؤول يرفض التكفير والإقصاء، مشيرًا إلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي بناء إنسان واعٍ يصون وطنه ويحترم التنوع، مع ضرورة محاسبة المتورطين في الجريمة وفقًا لأحكام القانون.
ووجه رئيس الجامعة رسالة تعزية ومواساة إلى أسر الضحايا وأهالي محافظة الكرك، مؤكدًا أن مصابهم هو مصاب الأردنيين جميعًا، وأن مثل هذه الاعتداءات لن تنال من وحدة الأردنيين وتماسكهم، ولن تضعف روابط التضامن والتلاحم بينهم.
وأقيمت الفعالية في المسطح الأخضر داخل الحرم الجامعي، حيث ارتدى المشاركون الأرواب الأكاديمية، تعبيرًا عن وحدة الموقف المؤسسي الرافض للإرهاب والتطرف. وتضمنت الوقفة دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على أرواح ضحايا الاعتداء على كنيسة حمود، فيما دعا المشاركون للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدين وقوف أسرة الجامعة صفًا واحدًا خلف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأجهزة الأمنية، دعمًا لجهودهم في حماية أمن الوطن واستقراره.

جامعة البترا تنظم وقفة تضامنية تنديدًا بالاعتداء في الكرك وتدعو إلى نبذ التطرف
جامعة البترا تنظم وقفة تضامنية تنديدًا بالاعتداء في الكرك وتدعو إلى نبذ التطرف
جامعة البترا تنظم وقفة تضامنية تنديدًا بالاعتداء في الكرك وتدعو إلى نبذ التطرف

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

السفير العموش يقدم أوراق اعتماده لسلطان بروناي
السفير العموش يقدم أوراق اعتماده لسلطان بروناي
  • 2026-10-25 12:58
أسماء الدفعة الاخيرة من الطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة لمرحلة الدبلوم
أسماء الدفعة الاخيرة من الطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة لمرحلة ا...
  • 2026-10-25 12:22
رئيس جامعة عمان العربية يبحث مع سلاح الصيانة الملكي تعزيز التعاون في التدريب والتأهيل التقني
رئيس جامعة عمان العربية يبحث مع سلاح الصيانة الملكي تعزيز التعاون في التدريب ...
  • 2026-10-25 12:14
رئيس جامعة عمان العربية يبحث خطط تطوير الكلية التقنية في الجامعة وتوسيع برامجها وتعزيز شراكاتها
رئيس جامعة عمان العربية يبحث خطط تطوير الكلية التقنية في الجامعة وتوسيع برامج...
  • 2026-10-24 19:23
كلية الأعمال في عمان العربية تنظّم ورشة تطبيقية حول أساسيات لغة البرمجة (Python) لأعضاء الهيئة التدريسية
كلية الأعمال في عمان العربية تنظّم ورشة تطبيقية حول أساسيات لغة البرمجة (Pyth...
  • 2026-10-24 19:20
الدكتورة خريس من عمان العربية تقدم محاضرة بعنوان
الدكتورة خريس من عمان العربية تقدم محاضرة بعنوان "أجنحة المستقبل في إدارة الط...
  • 2026-10-24 19:18