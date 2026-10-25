جامعة البترا تنظم وقفة تضامنية تنديدًا بالاعتداء في الكرك وتدعو إلى نبذ التطرف

خبرني - نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا وقفة تضامنية حاشدة، تنديدًا بالاعتداء الإرهابي الذي وقع في محافظة الكرك، وتأكيدًا لرفض أسرة الجامعة جميع أشكال الإرهاب والتطرف.

وشارك في الوقفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، بحضور المدير العام لشركة البتراء للتعليم وعضو مجلس أمناء جامعة البترا المهندس خالد علي، إلى جانب أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وجمع من الطلبة.

وأكدت الجامعة ثقتها بحكمة القيادة الهاشمية ويقظة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في درء الأخطار وإحباط المخططات الإرهابية، مشددة على تسخير منابرها الأكاديمية كافة لتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، وترسيخ قيم الوحدة الوطنية، والالتفاف حول راية الوطن.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة أن استباحة الدماء وانتهاك حرمة دور العبادة جريمة تهز الضمير الإنساني، مشددًا على أن الأردن وطن يجمع أبناءه، وتصان فيه كرامة الإنسان وحرمة الكنائس والمساجد، بما يعزز قيم المواطنة والتسامح والتعايش.

ودعا رئيس الجامعة إلى مواجهة خطاب التحريض بخطاب وطني مسؤول يرفض التكفير والإقصاء، مشيرًا إلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي بناء إنسان واعٍ يصون وطنه ويحترم التنوع، مع ضرورة محاسبة المتورطين في الجريمة وفقًا لأحكام القانون.

ووجه رئيس الجامعة رسالة تعزية ومواساة إلى أسر الضحايا وأهالي محافظة الكرك، مؤكدًا أن مصابهم هو مصاب الأردنيين جميعًا، وأن مثل هذه الاعتداءات لن تنال من وحدة الأردنيين وتماسكهم، ولن تضعف روابط التضامن والتلاحم بينهم.

وأقيمت الفعالية في المسطح الأخضر داخل الحرم الجامعي، حيث ارتدى المشاركون الأرواب الأكاديمية، تعبيرًا عن وحدة الموقف المؤسسي الرافض للإرهاب والتطرف. وتضمنت الوقفة دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة على أرواح ضحايا الاعتداء على كنيسة حمود، فيما دعا المشاركون للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدين وقوف أسرة الجامعة صفًا واحدًا خلف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأجهزة الأمنية، دعمًا لجهودهم في حماية أمن الوطن واستقراره.