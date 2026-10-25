غرفتا صناعة الأردن وعمان ينظمان وقفة تضامنية مع أسر شهداء الوطن ومصابي الكرك

خبرني - نظمت غرفتا صناعة الأردن وعمان، صباح الأحد، وقفة تضامنية أمام مبنى غرفة صناعة عمان، تعبيرًا عن تضامن القطاع الصناعي الأردني مع عائلات شهداء ومصابي العملية الإرهابية في الكرك، وتأكيدًا على وحدة الصف الوطني ورفض الإرهاب بكافة أشكاله.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، الذي شارك في هذه الوقفة، أكد أهمية هذه المبادرة الوطنية في تجسيد وحدة الأردنيين وتكاتفهم في مواجهة الإرهاب، وترسيخ قيم التضامن والتكافل، والوقوف صفًا واحدًا في وجه كل ما يستهدف أمن الأردن ووحدته الوطنية، مثمنا استجابة المصانع الأردنية لدعوة الغرفة لتنظيم وقفات تضامنية في مواقع هذه المصانع.

واضاف الجغبير ان القطاع الصناعي يثمن جهود الاجهزة الأمنية الساهرين والمحافظين على سلامة المواطنين والمقيمين على ارض المملكة، داعيا أبناء الوطن الى التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز أواصرها، والوقوف صفا واحدا مع الأجهزة الأمنية ضد هذه التنظيمات الارهابية والاجرامية وتفويت الفرصة على من يريد السوء بالأردن ومحاولة اخلال الأمن فيه، سواء كان ذلك من خلال مخططات ارهابية او حتى بث سموم الفرقة والتعصب والاشاعات المغرضة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات التي يتم استغلالها احيانا لغايات التشويش واعطاء صورة غير صحيحة عن الوضع السياسي والامني والاقتصادي.