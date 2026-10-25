قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف أراضي زراعية جنوبي سورية

خبرني - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، تجريف أراض زراعية غربي مزرعة الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا، في إطار استكمال ما يسمى خط "سوفا 53"، الذي أدانته وزارة الخارجية السورية، وعدته خرقا فاضحا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.

وأفاد وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن أعمال التجريف تهدف إلى إنشاء ساتر ترابي يشمل أراضي زراعية تعود ملكيتها للسوريين، لافتا إلى وجود مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى الغرب من الساتر، يخشى الأهالي أن تتأثر بهذه الأعمال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت نحو 13 دونما مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة الحانوت التابعة لقرية صيدا بريف القنيطرة الجنوبي في 18 تشرين الأول الحالي، ومنعت الأهالي من الوصول إلى بقية حقولهم في المنطقة لجني محصول الزيتون.

وأدانت سوريا استكمال العمل في "سوفا 53"، واعتبرته خرقا فاضحا لاتفاق فض ‏الاشتباك لعام 1974، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وأكدت تمسكها ‏بسيادتها الكاملة على أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ‏صون سيادة الدول وحرمة حدودها.‏

وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ تنفيذ ما يسمى خط "سوفا 53" في القنيطرة ضمن منطقة فض الاشتباك منتصف عام 2022، قبل أن تتسارع وتيرته وتتسع الأعمال ‏المرتبطة به بعد 8 كانون الأول 2024، بالتوازي مع التوغلات الإسرائيلية في بعض ‏المحاور مئات الأمتار داخل منطقة الفصل.‏