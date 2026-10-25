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إيعاز حكومي بتسمية شوارع بمختلف بلديات الأردن باسم شهداء كنيسة حمود 

  • 25 أكتوبر 2026
  • 16:07
إيعاز حكومي بتسمية شوارع بمختلف بلديات الأردن باسم شهداء كنيسة حمود 

خبرني - وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، وليد المصري، رؤساء لجان البلديات بتسمية أحد الشوارع في كل بلدية باسم أحد شهداء حادثة كنيسة حمود بمحافظة الكرك، تضامنا مع أسرهم وتأكيدا على وحدة الصف الأردني بوجه الإرهاب.

وأشاد المصري بقرار بلدية إربد الكبرى إطلاق اسم الشهيد فادي هلسة على أحد شوارعها، تكريما لشهداء هذه الحادثة الأليمة.

مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، شارك رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، في تشييع جثامين شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، مؤكدا أن أجهزة الدولة كافة تعمل على القبض على مرتكبي الجريمة لينالوا العقوبة التي يستحقونها.

وشارك آلاف المشيعين وشخصيات رسمية وشعبية في مراسم التشييع التي أقيمت في محيط الكنيسة، وحُملت الجثامين على أكتاف رجال الأمن العام ولفت بالأعلام الأردنية قبل مواراتها الثرى.

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