غارتان إسرائيليتان تستهدفان الجامعة الإسلامية في غزة وسقوط شهداء وجرحى

خبرني - استشهد ثلاثة أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت الجامعة الإسلامية في مدينة غزة بعد ظهر يوم الأحد، لترتفع حصيلة الشهداء في القطاع منذ أمس إلى 11 شخصاً، وفقاً لتقديرات السلطات الصحية في القطاع.

وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن أجساد القتلى الثلاثة تحولت إلى أشلاء جراء الغارة، وهي الثانية التي تستهدف الجامعة اليوم.

وكانت غارة أولى صباح اليوم قد أسفرت عن إصابة خمسة طلاب، بعضهم بجروح بالغة الخطورة، بحسب وزارة التربية والتعليم العالي، التي قالت إنهم كانوا داخل حرم الجامعة لتلقي محاضراتهم.

وأعقب الغارة تعليق العمل الأكاديمي والإداري وإخلاء الطلاب من الجامعة.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، قالت مصادر طبية في مستشفى ناصر إن ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب خمسة آخرون، بينهم طفل، جراء غارتين إسرائيليتين منفصلتين.

واستهدفت الغارتان، بحسب المصادر الطبية وشهود عيان، مجموعتين من النازحين في محيط منطقة أصداء ومحيط مدينة حمد السكنية.

ولم يعقّب الجيش الإسرائيلي على الفور على التقارير بشأن الهجمات الأخيرة. ويقول إنه ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وإن عملياته تستهدف ما يعتبره تهديدات لقواته أو القضاء على ما يصفه بأنه "بنى تحتية إرهابية".

ولا يزال تنفيذ الاتفاق متعثراً، وسط خلافات بشأن نزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.