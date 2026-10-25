الناطق باسم الحكومة: لن يفلت مرتكبو هذه الجريمة الإرهابية النكراء من العقاب

خبرني - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني "نودع اليوم شهداءنا إلى مثواهم الأخير في قرية حمود بمحافظة الكرك، في وداع أوجع قلوب الأردنيين جميعا".

وأضاف المومني في منشور على منصة (إكس) "نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهداء وأسرهم ومحبيهم، وإلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قائد الوطن وأب الأسرة الأردنية الواحدة وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين، وإلى أهل الكرك وأبنائها وبناتها، وإلى الشعب الأردني بأسره فهذا مصاب كافة الأردنيين".

وقال "ستبقى ذكرى شهدائنا حية في قلوبنا وجداننا، وستظل أسماؤهم وحكاياتهم جزءا من ذاكرة الوطن، نحفظها بالمحبة والوفاء".

وفي وصف المشهد، قال الدكتور المومني "في مشهد الوداع، كان الأردنيون على صورتهم الحقيقية؛ عائلة واحدة في الحزن والمصاب، يجمعهم وجع الفقد وصدق النخوة والأخوة، وصورة وطنية وإنسانية مشرفة أكدت للعالم بأسره أن وحدتنا حقيقة راسخة في وجدان شعبنا، عصية على الإرهاب والفتنة والتطرف".

وتابع "لن يفلت مرتكبو هذه الجريمة الإرهابية النكراء من العقاب، وستبقى حماية أرواح الأردنيين وأمنهم وكرامتهم مسؤولية وطنية لا تهاون فيها".

ودعا الله أن يرحم الله شهداءنا، وشفاء مصابينا، وربط على قلوب أهلنا في حمود، وحمى الأردن وأهله من كل سوء.