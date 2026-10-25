الأمير علي: لا يحق لرؤساء الاتحادات القارية التدخل في انتخابات رئاسة فيفا

خبرني - قال الأمير علي بن الحسين إن رؤساء الاتحادات القارية لا يملكون حق التدخل في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكدا أن التصويت حق لكل اتحاد وطني عضو.

وأضاف الأمير علي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الادعاءات الأخيرة بشأن مشاركة رؤساء الاتحادات القارية أو أعضاء مجلس "فيفا" في التصويت لا أساس لها من الصلة بآلية الانتخاب.

وأشار إلى أنه عاد من طوكيو، حيث عُقد مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موضحا أن اليومين الأولين من المؤتمر خُصصا لكرة القدم، فيما اتسم اليوم الأخير بالطابع السياسي، على حد قوله، وبإيعاز من رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو.

وقال إن تقارير تحدثت عن وجود موقف آسيوي موحد بشأن انتخاب رئيس "فيفا" المقبل، لكنه أشار إلى أنه لم يُسمح لأي شخص بالتحدث أو طرح الأسئلة أو النقاش أو التحدث إلى وسائل الإعلام.

وختم الأمير علي بالقول إن غياب الشفافية يؤدي إلى غياب المساءلة، مؤكدا أنه لا ينبغي السماح بأي ضغوط أو تهديدات أو رشاوى.