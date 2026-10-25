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  • الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة

الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة

  • 25 أكتوبر 2026
  • 13:19
الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة

خبرني  - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الأحد، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة، بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محملة بها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية استمرارها في التصدي بكل حزم لكافة محاولات التسلل والتهريب، ومتابعة مختلف الأساليب والوسائل المستخدمة في تنفيذها، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لإحباطها والتعامل معها.

الجيش يحبط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة

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