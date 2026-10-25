طبيب يحذر من مخاطر الشعور بضيق التنفس أثناء الراحة

خبرني - حذر الطبيب سيرغي فيتشتوموف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية من مخاطر الشعور بضيق التنفس أثناء الراحة، لأنه قد يكون مرتبطا بمشكلات في القلب.

ووفقا له، قد لا يكون الشعور بضيق التنفس مرتبطا بأمراض الرئة فقط، بل بمشكلات في القلب أيضا.

ويقول: "إذا لم يتمكن القلب من ضخ الدم بكفاءة، فقد يحدث احتقان للسوائل في الرئتين، ما يسبب ضيق التنفس والشعور الذاتي به. وغالبا ما يكون هذا أحد أعراض قصور القلب".

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون الشعور بضيق التنفس ناتجا عن اضطرابات في نظم القلب، مثل الرجفان الأذيني أو تسرع القلب فوق البطيني. كما أن اضطرابات النظم تقلل من كفاءة الدورة الدموية، ما يقلل من إمداد الأنسجة بالأكسجين، ما قد يسبب هذ الشعور .

ووفقا له، قد يكون فقر الدم كعامل محتمل. لأنه عندما ينخفض مستوى الهيموغلوبين، يحمل الدم كمية أقل من الأكسجين، ويتفاعل الجسم بشعور مميز بضيق التنفس.

وعموما يمكن أن يظهر الشعور بضيق التنفس في حالات مختلفة، مثل الحمل، والتهاب الحنجرة، وأنسجة الرئة، والغشاء البلوري، وعضلة القلب، بالإضافة إلى الإصابات والأمراض العصبية. ولتحديد العوامل المسببة لهذا الاضطراب، تجرى فحوصات بالأشعة السينية، وقياس التنفس، وتخطيط كهربية القلب، وتنظير الحنجرة، وتحاليل الدم. وينصح قبل التشخيص، بضمان راحة المريض، وتوفير الهواء النقي له، واستخدام العلاجات العشبية المهدئة لتخفيف حدة ضيق التنفس.