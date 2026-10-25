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السفير العموش يقدم أوراق اعتماده لسلطان بروناي

  • 25 أكتوبر 2026
  • 12:58
السفير العموش يقدم أوراق اعتماده لسلطان بروناي

خبرني  - قدم السفير صدقي العموش، أوراق اعتماده إلى جلالة سلطان بروناي حسن البلقية، سفيرا مفوضا وفوق العادة معتمدا وغير مقيم للمملكة لدى سلطنة بروناي دار السلام، خلال مراسم جرت في القصر الملكي "نور الإيمان" في العاصمة بندر سري بكاوان.

ونقل السفير العموش تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جلالة السلطان حسن البلقية، وتمنياته لشعب سلطنة بروناي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.

بدوره، طلب جلالة السلطان نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبديا اهتمام حكومة بلاده بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وجرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بحضور الأمير عبد المتين بن حسن البلقية، وزير خارجية سلطنة بروناي.

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