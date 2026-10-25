السعودية تعترض 11 صاروخا باليستيا وصاروخ كروز ومسيّرتين

خبرني - أعلنت قوات التحالف الداعم للحكومة اليمنية، الأحد، اعتراض وتدمير 11 صاروخا باليستيا وصاروخ كروز وطائرتين مسيّرتين أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية، بينها هجمات استهدفت الرياض ومناطق جنوبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 10 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، وصاروخ كروز باتجاه مدينة خميس مشيط، إضافة إلى صاروخ باليستي وطائرتين مسيّرتين باتجاه منطقة الرياض.

وأصدرت سلطات الدفاع المدني السعودية، الأحد، تنبيهات طوارئ في الرياض وأبها وخميس مشيط، قبل أن تعلن زوال الخطر.

وتأتي الهجمات في ظل تصاعد المواجهة بين السعودية وميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، بعدما أعلنت الجماعة السبت استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومنشآت نفطية ومواقع أخرى في المملكة، فيما لم تصدر السلطات السعودية تعليقا مباشرا على تلك التصريحات.

وجدد الحوثيون تحذيرهم من استخدام مطار الملك خالد الدولي، ووصف المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع المطار بأنه "هدف عسكري"، مهددا باستمرار استهدافه، وداعيا شركات الطيران والعاملين في المطار والمسافرين إلى عدم استخدامه.

وكان المطار أعلن استئناف العمل في الصالتين الأولى والثانية اعتبارا من الأحد، بعد توقف العمليات في 10 تشرين الأول، عقب هجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

وتزامن التصعيد مع اتساع رقعة المواجهة الإقليمية في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فيما صعّدت السعودية غاراتها على الحوثيين بعد سيطرة الجماعة على مناطق استراتيجية على ساحل البحر الأحمر الشهر الماضي، في تطور يثير مخاوف بشأن مضيق باب المندب، أحد الممرات البحرية الحيوية للتجارة العالمية.

وأدى تجدد القتال في اليمن إلى انهيار الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وصمدت إلى حد كبير منذ عام 2022. وكانت السعودية تدخلت في الحرب عام 2015 على رأس تحالف دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في العام السابق.