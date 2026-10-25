الأردن .. أحكام نهائية في 6 قضايا مخدرات

خبرني - أيدت محكمة التمييز أحكاما صادرة عن محكمة أمن الدولة بحق متهمين في 6 قضايا مرتبطة بالمخدرات، شملت تهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاغون، وحيازة مواد مخدرة بقصد بيعها، وزراعة الماريجوانا، وتراوحت العقوبات بين الحبس 20 شهرا والسجن 20 عاما.

750 ألف حبة كبتاغون داخل مخابئ سرية

وفي التفاصيل ، أيدت المحكمة حكما بسجن متهم سوري 15 عاما وتغريمه 15 ألف دينار، بعد إدانته بتهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاغون إلى المملكة داخل مخابئ سرية في شاحنته، مقابل 7 آلاف دولار.

كما أيدت حكما بسجن الرجل الأردني الذي كان من المفترض أن يتسلم الشحنة 20 عاما وتغريمه 20 ألف دينار.

حشيش وكبتاغون داخل مركبة

كما أيدت المحكمة حكما بسجن متهم 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، بعد إدانته بحيازة الحشيش وحبوب الكبتاغون داخل مركبته بقصد بيعها في السوق المحلية.

مخدرات لمشترٍ سري في جبل التاج

وأيدت المحكمة حكما بحق متهم أدين بحيازة الحشيش والكبتاغون وحبوب طبية غير مشروعة بقصد بيعها لرجل أمن سري في منطقة جبل التاج، حيث حكم عليه بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار.

مخدرات متنوعة داخل منزل ومركبة

وأيدت محكمة التمييز حكما بحق متهم أدين بحيازة الحشيش والكبتاغون وأدوية غير مشروعة والميثامفيتامين بقصد بيعها، بعد ضبط المواد داخل منزله ومركبته، وبلغت العقوبة السجن 3 سنوات و4 أشهر وغرامة 3500 دينار.

6 حبات كبتاغون مقابل 20 دينارا

وأيدت المحكمة حكما بحق متهم أدين بحيازة 6 حبات كبتاغون وحشيش بقصد بيعها لأحد أفراد مكافحة المخدرات، مقابل 20 دينارا، وقضى الحكم بسجنه 3 سنوات و4 أشهر وتغريمه 3500 دينار.

زراعة الماريجوانا داخل منزل في العقبة

كما أيدت المحكمة حكما بسجن متهم 20 شهرا وتغريمه 1500 دينار، بعد إدانته بزراعة الماريجوانا داخل منزله في العقبة وحيازة كميات من الحشيش والميثامفيتامين للاستعمال الشخصي.

وأكدت محكمة التمييز، في القضايا الست، سلامة الأحكام والإجراءات المتبعة، وقررت تأييد العقوبات الصادرة عن محكمة أمن الدولة.