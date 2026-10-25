رئيس جامعة عمان العربية يبحث مع سلاح الصيانة الملكي تعزيز التعاون في التدريب والتأهيل التقني

خبرني - بحث رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان، خلال لقائه المقدم عبد الحميد الزيود ممثل مديرية سلاح الصيانة الملكي في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، آفاق التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل التقني والتطبيقي، وتعزيز التكامل بين التعليم الجامعي والخبرات الفنية والمهنية المتخصصة، بحضور الأستاذ الدكتور أيمن عواد عميد الكلية التقنية في جامعة عمان العربية.

حيث أكد الوديان حرص جامعة عمان العربية على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والاستفادة من خبراتها المتميزة في دعم التعليم التطبيقي وتنمية المهارات التقنية والمهنية لدى الطلبة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في إعداد الكفاءات البشرية المؤهلة.

بدوره بيّن المقدم الزيود الامكانيات الفنية والتقنية في سلاح الصيانة الملكي والتي تسهم في تطوير مهارات المتدربين والدارسين لديهم لاسيما طلبة التخصصات التقنية كافة، حيث قدم كافة امكانيات التعاون في مجالات متعددة ومتنوعة ذات الطابع المهني التطبيقي الذي يسهم في مسيرة التعلم التقني بشكل عام ويقدم برامج عملية لطلبة التخصصات التقنية في جامعة عمان العربية.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون على مستوى جامعة عمان العربية وكلياتها ذات العلاقة، وبشكل خاص الكلية التقنية، من خلال بحث فرص التدريب العملي والميداني للطلبة، وتنظيم ورش العمل والأنشطة التدريبية المتخصصة، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في ربط المخرجات الأكاديمية بالتطبيقات العملية ويعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل.

من جانبه، أشار الدكتور عواد إلى أهمية تعزيز فرص التدريب والتعاون مع الجهات المتخصصة، ومواءمة البرامج التقنية والتطبيقية مع احتياجات القطاعات المختلفة، مؤكدًا دور الكلية التقنية في التنسيق مع كليات الجامعة وأقسامها ذات العلاقة لتطوير مبادرات مشتركة تسهم في صقل مهارات الطلبة وإكسابهم الخبرات العملية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود جامعة عمان العربية الهادفة إلى توسيع شبكة شراكاتها مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم التقني والتدريب المهني، بما يدعم جودة مخرجاتها التعليمية ويرسخ دورها في إعداد الكفاءات المؤهلة وخدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.