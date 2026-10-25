خبرني - تزامنا مع تلميحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باحتمالية عودة الضربات على إيران، أكد قائد حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" الموجودة الآن في بحر العرب أنها تحافظ على الاستعداد للتحرك دفاعيا أو استباقيا.

وأشار النقيب نيكولاس ديليو في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن مهمة الجيش الأميركي الآن هي العمل على تطوير الخيارات وعرضها على الرئيس دونالد ترامب.



"عمليات تزود واسعة"

كما كشفت "وول ستريت جورنال" عن بدء حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" بعمليات ضخمة للتزود بالأسلحة والمؤن استعدادا لأي قرار من البيت الأبيض بشأن إيران.

وتشمل عمليات التزود كميات كبيرة من الصواريخ المخصصة لضرب الأهداف البرية من مسافات بعيدة، إضافة لقنابل خارقة للتحصينات.. بحسب الصحيفة الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ألقى بالكرة في ملعب القيادات في طهران في أحدث تصريحات بشأن مستجدات الصراع، حيث قال إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى إنهاء المهمة في إيران بعملية عسكرية، أو التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الأمر يعود لإيران.

وفي حين قال ترامب أنه ليس متأكدا مما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا مع واشنطن أم لا، إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة، ستحقق هدفها في كلتا الحالتين.

جميع الخيارات ما زالت مطروحة

كما امتنع ترامب كذلك عن الكشف عن موعد أي عملية عسكرية محتملة ضد إيران، مشددا على أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة.

فردا على سؤال حول مدى ما وصلت إليه الولايات المتحدة في التخطيط لهجوم محتمل على إيران، قال ترامب: هل تعتقد حقا أنني سأخبرك بذلك؟

وأضاف ترامب: هل يعقل أن يطرح شخص من "وول ستريت جورنال" سؤالا بهذا القدر من الغباء؟ إلى أي مدى ...؟ دعني أوضح لك، هل نفكر في القيام بذلك؟ ربما غدا!! هل تظن حقا أنني سأخبرك؟ إذا كنت أنوي الإقدام على هذه الخطوة، وهو احتمال وارد، فهناك أيضا احتمال أن نتوصل إلى اتفاق رائع وكبير وجميل، فهم يرغبون في إبرام صفقة، لكن المشكلة تكمن في: هل سيلتزمون بهذه الصفقة؟