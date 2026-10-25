الصقور يرفض حسم ترشيح الطراونة لرئاسة النواب ويعلن خوض الانتخابات

خبرني - أعلن النائب مجحم الصقور، اليوم الأحد، عزمه خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب الأردني، رافضا اعتبار قرار كتلة حزب الميثاق الوطني ترشيح النائب إبراهيم الطراونة حاسما للمنافسة على المنصب، ومؤكدا أن الانضباط الحزبي لا يجوز أن يكون مبررا لمصادرة إرادة النواب.

وقال الصقور، في بيان أصدره عقب اجتماع كتلة حزب الميثاق الوطني، الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إن قرار ترشيح الطراونة لا يلغي حقه الدستوري في الترشح، ولا ينتقص من استقلالية قراره النيابي.

وأوضح أنه آثر سابقا التنحي عن المنافسة احتراما لزملائه، وفي مقدمتهم النائبان أحمد الصفدي ومازن القاضي، وتغليبا للمصلحة العامة، لكنه قرر خوض الانتخابات انطلاقا من إيمانه باستقلالية السلطة التشريعية.

وشدد الصقور على أن رئاسة مجلس النواب "ليست استحقاقا يحسم بالتوافقات المغلقة أو التوجيهات"، وإنما مسؤولية وطنية يقررها النواب عبر صندوق الاقتراع.

وأضاف أن أي تدخل حكومي في انتخابات رئاسة المجلس، إن ثبت، يتعارض مع استقلالية السلطة التشريعية، ويثير تساؤلات بشأن تطبيق التحديث السياسي على أرض الواقع.

وأكد أن ترشحه لا يمثل خصومة مع الحزب أو أي من زملائه، بل تمسكا بحقه الدستوري، مشددا على أن التعددية السياسية تشمل حرية اتخاذ القرار داخل المؤسسات، وليس مجرد تعدد الأحزاب.

وقال الصقور إن "مجلس النواب يستمد قراره من الدستور وإرادة الشعب، لا من الوصاية أو الإملاءات"، مؤكدا احترامه لجميع النواب والتزامه بنتائج الانتخابات أيا كانت.

وفي مستهل بيانه، ترحم الصقور على ضحايا أحداث الكرك، معربا عن أمله في أن يكون اجتماع الكتلة المتعلق بترشيح رئيس مجلس النواب قد تأجل مراعاة لمشاعر الأردنيين وتضامنا مع أسر الضحايا.