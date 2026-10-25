حسان: التطرف انتشر خلال الأربعين عاما الماضية ولا بد من اجتثاثه

خبرني - قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، إن التطرف والتزمت والفكر التكفيري بدأت بالانتشار خلال الأربعين عاما الماضية، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود وتكثيفها لاجتثاث هذه الأفكار من جذورها، مشددا على أنه لا مكان لها على الإطلاق في الأردن ومجتمعه.

وأضاف حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء، أن مواجهة التطرف ليست معركة أمنية فحسب، بل "معركة وعي وفكر"، محذرا من أن الشعوب والأوطان تنهار عندما تنتشر الفتنة والعصبية والعنصرية والتطرف في مجتمعاتها.

وأكد أن التنوع والتماسك والانفتاح هي القيم التي تحقق الازدهار الفكري والعلمي والحضاري والثقافي، وتسهم في بناء المجتمعات المتميزة، مشيرا إلى أنها من القواعد التي تأسست عليها المملكة الأردنية الهاشمية، وبناها الشعب الأردني بقيادته الهاشمية لتكون منارة في الإقليم.

واستهل مجلس الوزراء جلسته بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الهجوم الإرهابي الذي شهدته محافظة الكرك الجمعة الماضية.

وجدد حسان، باسم مجلس الوزراء، تعازيه لأهالي الكرك وذوي الشهداء، داعيا بالشفاء العاجل للمصابين.

واستذكر رئيس الوزراء أسماء شهداء الهجوم، وهم الدكتور ماهر عادل زريقات، وإيهاب نايف الهلسة، والدكتور فادي عاصم الهلسة، والدكتور خالد ميخائيل الهلسة، والدكتور عاصم أمين البرقان، وعلاء خليل المصاروة، ومروان خليل خيطان، والدكتور محمد يوسف القسوس، ومازن رسمي القسوس.

وشدد حسان على أن أجهزة الدولة كافة تعمل على القبض على مرتكبي الجريمة، لينالوا العقوبة التي يستحقونها.