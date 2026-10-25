تشييع موحد لشهداء هجوم كنيسة الكرك - صور

خبرني - شيع الأردنيون الأحد جثامين 8 من شهداء العملية الإرهابية التي استهدفت كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، وسط أجواء من الحزن.

وحضر آلاف المواطنين والشخصيات الرسمية والشعبية مراسم التشييع التي أقيمت في محيط كنيسة قرية حمود التي طالها العمل الإرهابي الجبان، مؤكدين وحدتهم الوطنية الصلبة في مواجهة قوى الشر والإرهاب.

وحملت جثامين الشهداء على أكتاف رجال الأمن العام، ولفت بأعلام الأردن، قبل أن توارى الثرى إلى مثواها الأخير.

والشهداء هم:

إيهاب نايف جميل الهلسا

الأستاذ المحامي مازن رسمي سلامة القسوس

الدكتور خالد ميخائيل مفضي الهلسا

الدكتور ماهر عادل خليل الزريقات

الدكتور عاصم إميل حنا البرقان

الدكتور محمد يوسف عودة القسوس

علاء خليل صالح المصاروة

مروان خليل سالم الخيطان الهلسا

الشاب الدكتور فادي عاصم هاني الهلسا