*
الاحد: 25 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تشييع موحد لشهداء هجوم كنيسة الكرك - صور

  • 25 أكتوبر 2026
  • 11:46
تشييع موحد لشهداء هجوم كنيسة الكرك صور

خبرني - شيع الأردنيون الأحد جثامين 8 من شهداء العملية الإرهابية التي استهدفت كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، وسط أجواء من الحزن.

وحضر آلاف المواطنين والشخصيات الرسمية والشعبية مراسم التشييع التي أقيمت في محيط كنيسة قرية حمود التي طالها العمل الإرهابي الجبان، مؤكدين وحدتهم الوطنية الصلبة في مواجهة قوى الشر والإرهاب.

وحملت جثامين الشهداء على أكتاف رجال الأمن العام، ولفت بأعلام الأردن، قبل أن توارى الثرى إلى مثواها الأخير.

والشهداء هم:

إيهاب نايف جميل الهلسا

الأستاذ المحامي مازن رسمي سلامة القسوس

الدكتور خالد ميخائيل مفضي الهلسا

الدكتور ماهر عادل خليل الزريقات

الدكتور عاصم إميل حنا البرقان

الدكتور محمد يوسف عودة القسوس

علاء خليل صالح المصاروة

مروان خليل سالم الخيطان الهلسا

الشاب الدكتور فادي عاصم هاني الهلسا

تشييع موحد لشهداء هجوم كنيسة الكرك - صور
تشييع موحد لشهداء هجوم كنيسة الكرك - صور
تشييع موحد لشهداء هجوم كنيسة الكرك - صور
تشييع موحد لشهداء هجوم كنيسة الكرك - صور
تشييع موحد لشهداء هجوم كنيسة الكرك - صور
تشييع موحد لشهداء هجوم كنيسة الكرك - صور
تشييع موحد لشهداء هجوم كنيسة الكرك - صور

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

حسان: التطرف انتشر خلال الأربعين عاما الماضية ولا بد من اجتثاثه
حسان: التطرف انتشر خلال الأربعين عاما الماضية ولا بد من اجتثاثه
  • 2026-10-25 11:48
عبارة مؤثرة.. جوجل يتضامن مع شهداء ومصابي كنيسة الكرك
عبارة مؤثرة.. جوجل يتضامن مع شهداء ومصابي كنيسة الكرك
  • 2026-10-25 10:15
مصابان في العملية الإرهابية لا يزالان يتلقيان العلاج في مستشفى الكرك
مصابان في العملية الإرهابية لا يزالان يتلقيان العلاج في مستشفى الكرك
  • 2026-10-25 09:43
تونس وماليزيا تدينان الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك
تونس وماليزيا تدينان الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك
  • 2026-10-25 09:33
محمد القسوس... من إرث العروبة إلى شهادة الوطن لماذا سُمّي محمدًا؟
محمد القسوس... من إرث العروبة إلى شهادة الوطن لماذا سُمّي محمدًا؟
  • 2026-10-25 09:25
دوام الجامعات يقفز بأعداد ركاب النقل بين المحافظات 103%
دوام الجامعات يقفز بأعداد ركاب النقل بين المحافظات 103%
  • 2026-10-25 08:35