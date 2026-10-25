مستوطنون يقيمون بؤرتين جديدتين في يطا جنوب الخليل وآخرون يسرقون أغناما

خبرني - شرعت مجموعات من المستوطنين، الأحد، بإقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين على أراضي الفلسطينيين في بلدة يطا جنوب الخليل، فيما سرقت مجموعة أخرى 12 رأسا من الأغنام في المنطقة ذاتها، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الناشط الفلسطيني أسامة مخامرة إن مجموعة من المستوطنين شرعت بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي الفلسطينيين في منطقة خلة الفرا غرب يطا، حيث نصبت خيمة، وأحضرت جرافات وآليات حفر، وشرعت بتجريف الأرض وحفرها، تمهيدا للبناء فيها.

وأضاف أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية أخرى في بادية يطا، على أراضي الفلسطينيين الواقعة بين قريتي الزويدين وأم قصة، ونصبوا عددا من الخيام، وشرعوا في إنشاء بنية تحتية، من مياه وكهرباء.

وفي سياق متصل، تسللت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة "سوسيا"، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، إلى منزل الفلسطيني جودت أحمد المصري في منطقة الرهنية جنوب يطا، وسرقت 12 رأسا من الأغنام.